Про це МАГАТЕ повідомило у X.
Які наслідки атаки по ядерному об'єкта в Ірані?
У МАГАТЕ підтвердили ушкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (ЗЗП) в Ірані.
В організації зазначили, що радіологічних наслідків немає, а додаткового впливу на самому ЗЗП, який був серйозно пошкоджений під час червневого конфлікту, не виявлено.
В Ірані раніше повідомляли про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
Іран повідомив про атаку на ядерний об'єкт у Натанзі з боку США та Ізраїлю.
Спочатку у МАГАТЕ казали, що немає ознак, що будь-які ядерні об'єкти в Ірані, включно з АЕС у Бушері та дослідницьким реактором у Тегерані, були пошкоджені або уражені.