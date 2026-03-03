Про це МАГАТЕ повідомило у X.

Які наслідки атаки по ядерному об'єкта в Ірані?

У МАГАТЕ підтвердили ушкодження вхідних будівель підземного заводу зі збагачення палива (ЗЗП) в Ірані.

В організації зазначили, що радіологічних наслідків немає, а додаткового впливу на самому ЗЗП, який був серйозно пошкоджений під час червневого конфлікту, не виявлено.

