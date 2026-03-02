Про це французький лідер повідомив 2 березня під час виступу на базі Іль-Лонг, розташованої у північно-західній частині країни, поблизу Бреста, повідомляють Le Monde, Clash Report та Le Figaro.

Що анонсував Макрон щодо ядерної зброї?

Еммануель Макрон переконаний, що його завдання полягає у тому, щоб система стримування Франції й надалі залишалася достатньо потужною та ефективною в умовах загрози та небезпечному середовищі на тлі останніх подій.

Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі,

– заявив він.

За його словами, відтепер країна не розголошуватиме кількість та дані ядерного арсеналу. Він закликав партнерів долучитися до початкової роботи, яку Париж уже розпочав з Німеччиною та Великою Британією з цього приводу.

"Німеччина, Велика Британія та Франція співпрацюватимуть над ракетами великої дальності… Як ви, мабуть, зрозуміли, я найбільше хочу, щоб європейці знову взяли під контроль власну долю", – пояснив французький лідер.

На його думку, "наступні півстоліття будуть епохою ядерної зброї", тому він зобов'язався працювати над цими силами. Зазначимо, що вищезгадані заяви пролунали на тлі ескалації на Близькому Сході, зокрема, проти Ірану.

Довідково. Власну ядерну зброю серед європейських країн мають лише Велика Британія та Франція. У деяких країнах континенту розміщене подібне озброєння тільки американського виробництва у рамках програм НАТО.

