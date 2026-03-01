Ці три європейські країни оприлюднили спільну заяву, у якій засудили невибіркові ракетні удари Ірану по країнах Близького Сходу, які на нього не нападали.

Дивіться також Трамп сказав, скільки триватиме операція в Ірані

Чому три країни Європи погрожують Ірану?

Безрозсудні іранські атаки спрямовані проти близьких союзників і становлять загрозу для нашого військового персоналу та наших громадян по всьому регіону,

– йдеться у спільній заяві.

Країни закликали Іран негайно зупинити удари. Інакше вони пообіцяли вжити необхідних заходів для захисту своїх інтересів та інтересів їхніх союзників у регіоні.

Франція, Британія і Німеччина натякнули, що їхня відповідь буде військовою. У координації зі США та союзниками в регіоні вони можуть взяти участь у знищенні спроможностей Ірану запускати ракети та дрони в місцях їхнього розміщення.

Нагадаємо, що вранці 1 березня Іран запустив ракети в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що вони не були націлені безпосередньо на британські бази, але це показує, наскільки "невибірковою" є іранська відповідь.

Також під іранський удар потрапила французька база ВМС в Абу-Дабі. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що в ОАЕ під час атаки дронами був уражений ангар на французькій базі, яка розташована поруч із еміратською базою у Абу‑Дабі. За словами французького лідера, пошкодження є лише незначними. Повідомлень про постраждалих немає.

Увечері Іран випустив балістичні ракети та безпілотники по військових базах у Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесвер. Удари були спрямовані по багатонаціональній базі поблизу Ербіля та німецькій базі Аль-Азрак. Засоби ППО перехопили ракети та дрони, жоден німецький військовий не постраждав, один американець отримав незначне поранення від уламків. Бундесвер уже скорочує особовий склад у регіоні та планує евакуацію солдатів із Йорданії, коли це стане безпечно.

Що відомо про події на Близькому Сході?