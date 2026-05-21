Така позиція Тегерана може стати серйозною перешкодою для подальших переговорів зі США, зокрема стосовно ядерної угоди. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлені іранські джерела.

Дивіться також І не бачили, і не чули: у FT розповіли, куди подівся новий верховний лідер Ірану

Яке рішення ухвалив Іран?

Ізраїльські чиновники повідомили, що американський президент Дональд Трамп запевнив Тель-Авів у тому, що іранські запаси високозбагаченого урану будуть вивезені з країни, що буде затверджено у будь-якій мирній угоді.

США, Ізраїль та інші західні держави неодноразово звинувачували Іран у спробах створити ядерну зброю, про що свідчили його прагнення збагачувати уран до 60%, що набагато вище, ніж потрібно для цивільного використання.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв, що війна не може бути завершеною, поки Іран не відмовиться від запасів збагаченого урану, програми балістичних ракет та не припинить підтримку союзних формувань.

Тегеран давно заперечує подібні звинувачення у свій бік з боку західних країн. Утім, за даними співрозмовників видання, Моджтаба Хаменеї ухвалив директиву, яка передбачає збереження відповідного урану в межах країни.

За словами джерел, високопосадовці Ірану переконані у тому, що вивезення високозбагаченого урану з території країни зробить державу більш вразливою до майбутніх потенційних атак з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Чим стурбований Тегеран?

Агентство нагадує, що наразі між сторонами діє хитке припинення вогню, проте великого прориву у мирних зусиллях досягнути не вдалося, оскільки переговори за посередництва Пакистану ускладнюють поточні обставини.

Згідно з оприлюдненою інформацією, США продовжує блокаду іранських портів, водночас Тегеран продовжує контролювати Ормузьку протоку, яка є важливим світовим маршрутом постачання нафти та природного газу.

Два високопоставлених іранських джерела заявили, що в Ірані підозрюють, що пауза у бойових діях насправді є лише тактичним обманом Вашингтона, спрямованим на створення відчуття безпеки перед поновленням авіаударів.

Видання нагадує, що головний переговірник Ірану Мохаммед Бакер Калібаф заявляв, що "очевидні та приховані дії ворога", тобто американської сторони, нібито свідчать про те, що США готують нові удари по території країни.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США готові продовжити атаки на Іран, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду, але зазначив, що Вашингтон може зачекати кілька днів для того, щоб "отримати правильні відповіді".

Джерела також розповіли, що сторони почали применшувати деякі розбіжності, проте серйозною проблемою залишається ядерна програма Тегерану та його вимога у визнанні права країни на подальше збагачення урану.

Які наміри Ірану щодо урану?

Неодноразово іранські чиновники заявляли, що пріоритетом Тегерана є забезпечення остаточного припинення війни та надійних гарантій, які передбачатимуть унеможливлення атак з боку США та Ізраїлю у майбутньому.

Reuters пише, що Іран буде готовий розпочати переговори стосовно ядерної програми лише після надання вищезгаданих гарантій. Водночас Тегеран дотримується неоднозначності у ядерному питанні протягом десятиліть.

Раніше Іран заявляв про готовність відправити половину своїх запасів урану, збагаченого до 60%. Утім, як розповіли джерела видання, позиція країни змінилася після неодноразових погроз президента США Дональда Трампа.

Чиновники повідомили агентству, що достеменно невідомо, чи вирішить Дональд Трамп атакувати Іран і чи дасть він Ізраїлю схвалення на відновлення операцій. Своєю чергою Тегеран обіцяє потужну відповідь у разі нападу.

Які відносини між США та Іраном?

Нещодавно КВІР пригрозив США атакувати країни за межами Близького Сходу, зокрема держав-союзників американської сторони, у разі повторних обстрілів країни. Натомість переговори між сторонами зараз у глухому куті.

Незадовго до цього Пакистан передав США оновлену пропозицію Ірану щодо завершення війни, проте американська сторона продовжує наполягати на згортанні ядерної програми Ірану, який хоче компенсації за збитки.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про те, що наприкінці березня Саудівська Аравія завдала серії неофіційних авіаударів по території Ірану у відповідь на атаки по об'єктах країни. Утім, цілі цих атак офіційно не розголошували.