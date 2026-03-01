Трамп заявив виданню The Atlantic, що нове керівництво Ірану запропонувало йому відновити переговори. Президент США погодився.

Яка ймовірність відновлення діалогу між США та Іраном?

Вони хочуть вести переговори, і я погодився з ними говорити. Їм слід було зробити це раніше… Вони чекали надто довго,

– сказав Трамп під час ранкової телефонної розмови з журналістом.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів, що він не може цього сказати.

Політик зауважив, що більшість з іранців, які брали участь у переговорах з США останніми тижнями, більше не живі. Вони були ліквідовані у ході авіаударів.

На запитання, чи готові США продовжити бомбардування Ірану, якщо іранці спробують повалити режим, Трамп відповів ухильно. "Мені доведеться оцінити ситуацію у той момент, коли це станеться. На це питання не можна дати готову відповідь", – сказав він.

Водночас президент США висловив упевненість, що успішне повстання іранського народу відбудеться. Мовляв, про це свідчать святкування на вулицях Ірану з нагоди ліквідації аятоли.

Довідка: Варто зазначити, що окрім святкувань, в Ірані також відбулися великі антивоєнні протести. Також багато людей закликали до помсти США у зв'язку із загибеллю аятоли.

Які переговори хочуть відновити іранці зі США?