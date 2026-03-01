Трамп заявил изданию The Atlantic, что новое руководство Ирана предложило ему возобновить переговоры. Президент США согласился.
Какова вероятность возобновления диалога между США и Ираном?
Они хотят вести переговоры и я согласился с ними говорить. Им следовало сделать это раньше… Они ждали слишком долго,
– сказал Трамп во время утреннего телефонного разговора с журналистом.
На вопрос, состоится его разговор с иранцами сегодня или завтра, Трамп ответил, что он не может этого сказать. Политик отметил, что большинство из иранцев, участвовавших в переговорах с США в последние недели, больше не живы. Они были ликвидированы в ходе авиаударов.
На вопрос, готовы ли США продолжить бомбардировку Ирана, если иранцы попытаются свергнуть режим, Трамп ответил уклончиво. "Мне придется оценить ситуацию в тот момент, когда это произойдет. На этот вопрос нельзя дать готовый ответ", – сказал он.
В то же время, президент США выразил уверенность, что успешное восстание иранского народа состоится. Мол, об этом свидетельствуют празднование на улицах Ирана по случаю ликвидации аятоллы.
Справка: Стоит отметить, что кроме празднований в Иране также прошли большие антивоенные протесты. Также многие призывали к мести США в связи с гибелью аятоллы.
Какие переговоры хотят возобновить иранцы с США?
- В этом году США и Иран пытались вести новые ядерные переговоры, чтобы дипломатически разрешить споры вокруг атомной программы Ирана.
- Переговоры происходили в непрямом формате под посредством других стран.
- В феврале 2026 года состоялся новый раунд ядерных переговоров в Женеве между представителями Ирана и США.
- Иран настаивал на сохранении права на определенный уровень обогащения урана, в то время как США требовали жестких ограничений под международным контролем.
- Обе стороны также обсуждали вопросы санкций и технические аспекты проверок.
- Переговоры называли "самыми интенсивными к этому моменту". Их планировали продолжить на техническом уровне в Вене.
- Хотя стороны обменялись предложениями и были некоторые признаки прогресса, никакого окончательного соглашения не было достигнуто.