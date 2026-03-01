Более того, события на Ближнем Востоке Кремль использует как оправдание для войны в Украине, которую он последовательно позиционирует как превентивную меру против западной агрессии. Об этом пишет Politico.

Как Кремль хочет воспользоваться атакой США на Иран?

По словам российского политолога Владимира Пастухова из University College London, Путина вряд ли можно убедить, что он ошибался относительно угрозы Запада. Тем, кто сомневается, он покажет на события в Тегеране и скажет: "Такое могло случиться и с нами".

По крайней мере, если переговоры о мире в Украине при посредничестве США потерпят крах, Москва будет иметь готовые аргументы.

Среди первых представителей Кремля, кто отреагировал на операцию США против Ирана, был заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев. "Миротворец снова в деле", – написал он в соцсети "X", имея в виду президента США Дональда Трампа. "Переговоры с Ираном были лишь прикрытием. Все это знали", – добавил российский чиновник.

Советник Кремля по внешней политике Федор Лукьянов даже предположил, что события в Иране показывают: дипломатия с Трампом была "просто бесполезной".

Что известно о событиях на Ближнем Востоке?