На борту лайнера может быть около 2500 пассажиров. Об этом пишет издание Bild.
Смотрите также Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб во время атаки США по Тегерану, – СМИ
Что известно о возможной атаке ракет вблизи круизного лайнера?
По информации издания, круизный лайнер Mein Schiff 4 компании TUI Cruises находится вблизи порта Порт-Заид в Абу-Даби, где зафиксированы ракетные удары по военным объектам. По словам пассажиров, после громкого взрыва людей попросили пройти во внутренние помещения и избегать открытых палуб. На борту находятся около 2500 пассажиров и 1000 членов экипажа.
Из-за обострения ситуации в регионе в портах ОАЭ и Катара остаются по меньшей мере шесть круизных судов, в частности MSC Euribia компании MSC Cruises. Часть рейсов отменена, а воздушное пространство периодически закрывают, что делает невозможным возвращение туристов домой самолетами. Суда не могут выйти в море из-за блокировки судоходства вблизи Ормузского пролива. Компании обещают возврат средств или возможность переноса путешествий.
Что известно об атаке Ирана на Абу-Даби?
Днем 28 февраля Иран атаковал американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте. В Абу-Даби погиб один человек, а власти ОАЭ назвали нападение вопиющим нарушением международного права, оставляя за собой право на ответ.
Иран выпустил баллистические ракеты на страны Персидского залива, включая ОАЭ, в ответ на удары США и Израиля. Обломки сбитых ракет упали в жилые районы Абу-Даби это вызвало напряжение в регионе.
Сообщалось о взрывах в Дубае и Абу-Даби из-за иранских баллистических ракет, большинство из которых перехватила ПВО. Несколько авиакомпаний приостановили рейсы из-за опасности.