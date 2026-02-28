24 Канал собрал главное по состоянию на сейчас об атаке Ирана на разные страны, где находятся базы США.

Какие страны оказались под атакой Ирана?

Различные медиа сообщают о взрывах в Бахрейне и в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположены американские военные базы.

По данным Al Jazeera, власти Катара – еще одной страны, где размещена база США – разослали мобильные оповещения с призывом оставаться дома. Ранее министерство обороны Катара сообщило, что его системы противовоздушной обороны перехватили иранскую ракету.

Также поступают сообщения о взрывах в Кувейте, где также дислоцированы американские военные. По отдельным оценкам, в стране находится до 13 500 военнослужащих США.

Как сообщает Al Jazeera, в Абу-Даби по меньшей мере один человек погиб после перехвата нескольких ракет, запущенных из Ирана. Власти ОАЭ заявили, что "это нападение является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права", и добавили, что страна "оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию".

Бахрейн подтвердил, что штаб-квартира Пятого флота ВМС США в столице Манаме подверглась нападению. Ранее сообщалось о ракетных ударах Ирана по американской базе в Бахрейне.