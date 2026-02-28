Израильские и международные медиа сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана на фоне масштабных ударов по территории страны. По данным отдельных источников, продолжается вторая волна атак, поражены десятки целей, связанных с иранским режимом.

Что атаковали в Иране?

В центре Тегерана прогремели несколько взрывов, о чем сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. По данным агентства Mehr, в столице было атаковано здание иранской разведки. Также сообщается об ударах по правительственным объектам, президентскому комплексу и аэропорту Тегерана.

Отдельные СМИ также сообщают, что одной из целей удара мог быть офис верховного лидера Ирана. По данным агентства Associated Press, именно это помещение входило в перечень объектов атаки. Издание The New York Times отмечает, что под ударом оказался район, где обычно проживает верховный лидер.



Телеграм-каналы смогли идентифицировать место удара и это резиденция Аятоллы / Exilenova+

По информации Reuters, на момент удара верховного лидера Ирана в Тегеране не было. Агентство также подтверждает, что операция Израиля координировалась с США. Представитель США в комментарии Радио Свобода также подтвердил участие Америки в операции против Ирана.

Что известно о спецоперации Израиля?