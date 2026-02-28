Ізраїльські та міжнародні медіа повідомляють про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана на тлі масштабних ударів по території країни. За даними окремих джерел, триває друга хвиля атак, уражено десятки цілей, пов'язаних з іранським режимом.

Дивіться також Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані

Що атакували в Ірані?

У центрі Тегерана пролунали кілька вибухів, про що повідомила державна телерадіокомпанія Ірану. За даними агентства Mehr, у столиці було атаковано будівлю іранської розвідки. Також повідомляється про удари по урядових об'єктах, президентському комплексу та аеропорту Тегерана.

Окремі ЗМІ також повідомляють, що однією з цілей удару міг бути офіс верховного лідера Ірану. За даними агентства Associated Press, саме це приміщення входило до переліку об'єктів атаки. Видання The New York Times зазначає, що під ударом опинився район, де зазвичай проживає верховний лідер.



Телеграм-канали змогли ідентифікувати місце удару і це резиденція Аятоли / Exilenova+

За інформацією Reuters, на момент удару верховного лідера Ірану в Тегерані не було. Агентство також підтверджує, що операція Ізраїлю координувалася зі США. Представник США у коментарі Радіо Свобода також підтвердив участь Америки в операції проти Ірану.

Що відомо про спецоперацію Ізраїлю?