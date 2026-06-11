Кого торкнулися нові санкції США
Про запровадження обмежень повідомив Державний департамент США у своїй заяві.
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За даними Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), нові санкції торкнулися 13 осіб та компаній.
Дев'ять фігурантів санкційного списку – громадяни та фірми з Китаю і Гонконгу. США підозрюють, що вони допомагали організовувати закупівлі озброєння для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та іранських збройних сил, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Під обмеження у тому числі потрапила зареєстрована в Гонконгу компанія, яка діяла під прикриттям тіньової банківської мережі Ірану.
Крім того, Держдеп США запровадив санкції проти 2 компаній та 2 осіб з Ірану і Білорусі. За даними Вашингтона вони теж були задіяні у схемах з постачання зброї Ірану.
Ці санкції стали продовженням наших дій від 8 травня 2026 року, спрямованих на порушення роботи мереж закупівель, що підтримують військові програми Ірану та послаблюють його можливості здійснювати військову діяльність у регіоні,
– наголосили у США.
У США також запевнили, що й надалі використовуватимуть усі доступні механізми для протидії діям Тегерана, щоб не допустити відновлення ним програм, "пов'язаних із поширенням чутливих технологій".
Сполучені Штати продовжують підтримувати максимальний тиск на Іран і вживати заходів, щоб позбавити КВІР та уряд Ірану доступу до ресурсів, які підтримують їхню дестабілізуючу діяльність, – йдеться у заяві.
Зауважте! Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН №1929, держави-члени Організації повинні запобігати постачанню, продажу чи передачі Ірану звичайних видів озброєнь, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів.
Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій, до якого потрапили понад два десятки фізичних та юридичних осіб, а також судна, які були пов’язані зі схемами експорту іранської нафти та природного газу.
На початку травня США розширили обмеження проти Ірану. Тоді під санкції потрапили три іранські валютно-обмінні компанії та низка пов’язаних із ними фірм, які використовувалися для проведення фінансових операцій.
Крім того, 2 червня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти чотирьох громадян Ірану та чотирьох криптовалютних платформ.
Під нові обмеження потрапили найбільші криптобіржі країни – Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex, які, за оцінкою США, використовувалися для проведення операцій в обхід міжнародних санкцій та обмежень.