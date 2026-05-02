Що відомо про нові санкції США проти Ірану?

Про санкції стало відомо ввечері 1 травня, а повідомили про них в Міністерстві фінансів США.

Мінфін США у п'ятницю запровадив санкції проти трьох іранських валютно-обмінних компаній та пов’язаних із ними фірм-прикриттів у межах кампанії Economic Fury.

Загалом іранські обмінні компанії щороку проводять валютні операції на мільярди доларів. Оскільки Іран переважно отримує оплату за продаж нафти в китайських юанях, ці структури відіграють ключову роль у конвертації нафтових доходів у валюти, які можуть використовувати іранські військові та їхні партнери й проксі-сили.

Іран є головним осередком глобального тероризму, і під керівництвом президента Трампа Міністерство фінансів агресивно діє в межах Economic Fury, щоб перекрити фінансові потоки іранських військових,

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Ці заходи доповнюють попередні дії Мінфіну проти іранських схем "тіньового банкінгу". Згідно з заявою, нові санкції ще більше ускладнюють для іранського режиму отримання платежів за нафту та інші товари, збільшують витрати режиму та скорочують його доходи.

Також вони викривають осіб і механізми, за допомогою яких Іран обходить санкції та зловживає міжнародною фінансовою системою.

Зауважте! З лютого 2025 року відомство запровадило санкції проти понад 1 000 осіб, суден та літаків, пов’язаних з Іраном.

Уряд США посилив тиск на Тегеран у вівторок, 28 квітня, запровадивши санкції проти 35 компаній та осіб за їхню роль у тіньовому банківському секторі Ірану, а також пригрозив санкціями банкам, які ведуть бізнес із китайськими незалежними нафтопереробними заводами. Про це писали у Reuters цього тижня.

У США заявили, що підсанкційні особи та компанії сприяли переміщенню десятків мільярдів доларів у рамках схем обходу санкцій та фінансування Іраном тероризму. А особливу увагу Сполучені Штати звернули на незалежні китайські нафтопереробні заводи, переважно в провінції Шаньдун, через їхню роль в імпорті та переробці іранської нафти.

Міністерство фінансів США заявило, що санкції вівторка були спрямовані проти осіб та компаній, які дозволяли збройним силам Ірану отримувати доступ до міжнародної фінансової системи для отримання платежів за незаконний продаж нафти, закупівлі чутливих компонентів для ракет та інших систем озброєння, а також переказу коштів іранським проксі-групам.

Також о санкційного списку внесли кілька компаній, які співпрацюють із Bank Sina, що контролюється верховним лідером Ірану, а також із пов’язаним із військовими Bank Sepah, який фінансував іранську балістичну ракетну програму. Під санкції потрапили й дві компанії – Nix Energy та Tai Lung Trading, які, за даними Мінфіну США, використовувалися для переказу мільйонів доларів від імені іранських осіб, раніше внесених до санкційних списків.

Що ще слід знати про чинну ситуацію?

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході дорого коштує. Реальні витрати США ближчі до 40 – 50 мільярдів доларів, якщо враховувати відбудову військових об’єктів та заміну знищеного обладнання. Водночас Пентагон назвав значну меншу цифру. Джулс Герст, який виконує обов’язки головного фінансового контролера відомства, назвав цифру у розмірі 25 мільярдів доларів. Він зазначив, що більша частина була витрачена на боєприпаси.

Водночас Скотт Бессент раніше вже попереджав компанії про співпрацю з Іраном. Він писав, що ведення бізнесу з підсанкційними іранськими авіакомпаніями несе ризик потрапляння під санкції США. Тому підприємства мають відмовляти у будь-яких послугах Ірану: постачанні авіапального, кейтерингу тощо. Водночас Вашингтон, як повідомив Бессент, не будуть вагатися та діятимуть проти будь-яких третіх сторін.