Чим США погрожують компаніям?

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у своєму дописі в соцмережах.

Ведення бізнесу з підсанкційними іранськими авіакомпаніями несе ризик потрапляння під санкції США. Іноземні уряди мають вжити всіх необхідних заходів, щоб компанії під їхньою юрисдикцією не надавали послуг таким літакам,

– написав Бессент.

Глава американського Мінфіну додав, що компанії мають відмовляти у будь-яких послугах авіалініям Ірану:

постачанні авіапального;

кейтерингу;

оплаті посадкових зборів;

та технічному обслуговуванні.

Бессент наголосив, що США не вагатимуться і діятимуть проти "будь-яких третіх сторін, які сприяють або ведуть бізнес з іранськими структурами".

Чому Мінфін виступив із попередженням?

У Мінфіні зауважили, що це попередження для всіх країн є частиною кампанії США з економічного тиску на Іран на тлі війни, що продовжується, пише Reuters.

Погрози санкціями пролунали після того, як у вихідні деякі іранські ЗМІ повідомили, що вперше від початку війни країна відновила комерційні рейси з міжнародного аеропорту в Тегерані.

Зокрема, вильоти запланували:

до турецького Стамбула;

столиці Оману Маската;

міста Медіна в Саудівській Аравії;

до Іраку;

та до Катару.

Окрім того, Бессент заявив, що нафтова галузь Ірану на межі занепаду, і скоро країну очікує дефіцит бензину.

Поки ті лідери КВІР, що залишилися, застрягли, мов потопаючі щури в каналізаційній трубі, іранська нафтова галузь, що ледве тримається, починає згортати видобуток через блокаду США.Незабаром видобуток обвалиться,

– спрогнозував глава Мінфіну.

Які санкції проти Ірану запровадили США?

Нагадаємо, в середині квітня США знову вдарили новими санкціями по Ірану. Під обмеження потрапили понад двадцять підприємців, компаній та танкерів, які причетні до експорту іранської нафти та природного газу.

У Мінфіні пояснили, що всі ці люди та компанії нібито входять до мережі, яку контролює Мохаммед Хоссейн Шамхані. Це син одного із головних політичних радників колишнього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який теж загинув під час ударів США та Ізраїлю.

Що відомо про війну в Ірані?

Сполучені Штати продовжують блокувати іранські порти, використовуючи це як інструмент тиску для переговорів про завершення війни. Ключовими вимогами Вашингтона залишаються ліквідація запасів збагаченого урану Ірану та відмова від ядерної програми.

Дипломатичні зусилля наразі не приносять результатів. На вихідних Білий дім спочатку повідомив про заплановану зустріч спецпредставників Дональда Трампа, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Ісламабаді. Однак згодом цю поїздку Трамп скасував.

Пізніше Іран передав США нову пропозицію щодо закінчення війни. Тегеран пропонує спершу домовитися про відкриття Ормузької протоки та зняття морської блокади іранських портів, відклавши обговорення ядерної програми на пізніший етап. У Білому домі вже отримали цю ініціативу, однак наразі невідомо, чи готові у Вашингтоні її розглядати.