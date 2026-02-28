Он заявил в своей соцсети Truth Social, что Штаты собираются убедиться, что террористические марионетки в регионе больше не смогут дестабилизировать мир.
Что сказал Трамп в своем заявлении об Иране?
Трамп заявил, что армия США начала масштабные боевые действия в Иране.
Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что это совместная операция против "экзистенциальной угрозы", исходящей от Ирана, пишет The New York Times.
Наша цель – защитить американский народ путем устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру,
– говорится в заявлении американского президента.
Он рассказал, что в течение 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США.
Особенно – в последние годы, когда "марионетки режима" продолжали многочисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке, военно-морские и коммерческие суда США и международные судоходные пути.
Трамп назвал это "массовым террором" и заявил, что больше не будет с этим мириться.
Иран является государственным спонсором террора номер один в мире, и недавно убил десятки тысяч своих собственных граждан на улицах, когда они протестовали,
– также подчеркнул Трамп.
Напомним, что во время недавних репрессий в Иране могло погибнуть от 12 до 20 тысяч человек.
Трамп отметил, что политика США заключается в том, чтобы Иран никогда не мог иметь ядерное оружие.
"Я скажу это снова: у них никогда не может быть ядерного оружия. Именно поэтому во время операции "Полуночный молот" в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане. После той атаки мы предупредили их никогда не возобновлять свое злонамеренное стремление к ядерному оружию, и мы неоднократно пытались заключить соглашение", – напомнил американский президент.
Но Иран не согласился на условия США. Вместо этого там попытались возобновить ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые могут достичь Европы.
План США – уничтожить иранские ракеты и сравнять ракетную промышленность страны с землей.
Этот режим вскоре поймет, что никто не должен бросать вызов силе Вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы делаем это не для настоящего. Мы это делаем для будущего, и это благородная миссия,
– заявил Трамп.
Он призвал членов Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и всей полиции Ирана сложить оружие, чтобы не столкнуться со смертью.
Обратился американский президент и к иранскому народу, заверив их, что "время свободы близко".
"Оставайтесь в укрытиях. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите власть над своим правительством. Оно будет вашим. Вероятно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения", – добавил Трамп.
К слову, Нетаньяху в своем заявлении тоже заявил, что атака на Иран может "создать условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки".
Что известно об атаке на Иран?
За день до атаки, 27 февраля, Госдеп США разрешил выезд дипломатам и их семьям из Израиля из-за рисков безопасности. Американских туристов призвали пересмотреть планы путешествий. Уже на утро началась атака на Иран.
По некоторым данным, была попытка покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время волны атак на Тегеран. Удары пришлись по его президентскому офису.
Вместо этого Иран пригрозил Израилю сокрушительными ударами. Израильские власти уже объявили чрезвычайное положение, работают только учреждения критической инфраструктуры.