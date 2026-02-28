Он заявил в своей соцсети Truth Social, что Штаты собираются убедиться, что террористические марионетки в регионе больше не смогут дестабилизировать мир.

Что сказал Трамп в своем заявлении об Иране?

Трамп заявил, что армия США начала масштабные боевые действия в Иране.

Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что это совместная операция против "экзистенциальной угрозы", исходящей от Ирана, пишет The New York Times.

Наша цель – защитить американский народ путем устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима, порочной группы очень жестоких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши зарубежные базы и наших союзников по всему миру,

– говорится в заявлении американского президента.

Он рассказал, что в течение 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США.

Особенно – в последние годы, когда "марионетки режима" продолжали многочисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке, военно-морские и коммерческие суда США и международные судоходные пути.

Трамп назвал это "массовым террором" и заявил, что больше не будет с этим мириться.

Иран является государственным спонсором террора номер один в мире, и недавно убил десятки тысяч своих собственных граждан на улицах, когда они протестовали,

– также подчеркнул Трамп.

Напомним, что во время недавних репрессий в Иране могло погибнуть от 12 до 20 тысяч человек.

Трамп отметил, что политика США заключается в том, чтобы Иран никогда не мог иметь ядерное оружие.

"Я скажу это снова: у них никогда не может быть ядерного оружия. Именно поэтому во время операции "Полуночный молот" в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане. После той атаки мы предупредили их никогда не возобновлять свое злонамеренное стремление к ядерному оружию, и мы неоднократно пытались заключить соглашение", – напомнил американский президент.

Но Иран не согласился на условия США. Вместо этого там попытались возобновить ядерную программу и продолжить разработку ракет большой дальности, которые могут достичь Европы.

План США – уничтожить иранские ракеты и сравнять ракетную промышленность страны с землей.

Этот режим вскоре поймет, что никто не должен бросать вызов силе Вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы делаем это не для настоящего. Мы это делаем для будущего, и это благородная миссия,

– заявил Трамп.

Он призвал членов Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и всей полиции Ирана сложить оружие, чтобы не столкнуться со смертью.

Обратился американский президент и к иранскому народу, заверив их, что "время свободы близко".

"Оставайтесь в укрытиях. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, возьмите власть над своим правительством. Оно будет вашим. Вероятно, это будет ваш единственный шанс за многие поколения", – добавил Трамп.

К слову, Нетаньяху в своем заявлении тоже заявил, что атака на Иран может "создать условия для того, чтобы храбрый иранский народ взял свою судьбу в свои руки".

