Тегеран готовится нанести ответный удар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
Что известно о возможной ответной атаке Ирана?
Иранский чиновник заявил, что Тегеран готовит масштабный ответ на израильские удары. По данным Reuters, реакция может быть мощной, детали пока не раскрываются.
В Израиле готовы к возможным атакам. В стране ввели чрезвычайное положение. Все регионы переведены из режима полноценной работы в режим "необходимой деятельности". В частности, введены ограничения на образовательный процесс, проведение массовых мероприятий и работу большинства предприятий, кроме учреждений критической инфраструктуры. Граждан призывают следить за официальными сообщениями Службы тыла и обновлениями на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в мобильном приложении.
Что известно о спецоперации Израиля?
В субботу, 28 февраля, армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану. Одновременно Израиль атаковал объекты "террористической инфраструктуры" "Хезболлы" в Ливане.
Медиа сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время новой волны атак в Тегеране. Израильская операция, вероятно, координировалась с США, и включала удары по нескольким объектам, включая офис верховного лидера Ирана.
Израиль и США нанесли удары по объектам Ирана, готовясь к многодневному конфликту на Ближнем Востоке. Атака направлена на подрыв иранской системы безопасности и принуждение к договоренностям по ядерной программе.