Тегеран готується завдати удару у відповідь. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського посадовця.

Дивіться також Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані

Що відомо про можливу атаку Ірану у відповідь?

Іранський посадовець заявив, що Тегеран готує масштабну відповідь на ізраїльські удари. За даними Reuters, реакція може бути потужною, деталі наразі не розкриваються.

В Ізраїлі готові до можливих атак. В країні запровадили надзвичайний стан. Усі регіони переведено з режиму повноцінної роботи до режиму "необхідної діяльності". Зокрема, запроваджено обмеження на освітній процес, проведення масових заходів і роботу більшості підприємств, окрім установ критичної інфраструктури. Громадян закликають стежити за офіційними повідомленнями Служби тилу та оновленнями на Національному порталі надзвичайних ситуацій і в мобільному застосунку.

Що відомо про спецоперацію Ізраїлю?

  • У суботу, 28 лютого, армія оборони Ізраїлю розпочала превентивну атаку по Ірану. Одночасно Ізраїль атакував об'єкти "терористичної інфраструктури" "Хезболли" в Лівані.

  • Медіа повідомляють про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана під час нової хвилі атак у Тегерані. Ізраїльська операція, ймовірно, координувалася зі США, і включала удари по кількох об'єктах, включаючи офіс верховного лідера Ірану.

  • Ізраїль та США завдали ударів по об'єктах Ірану, готуючись до кількаденного конфлікту на Близькому Сході. Атака спрямована на підрив іранської системи безпеки та примус до домовленостей щодо ядерної програми.