Тегеран готується завдати удару у відповідь. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського посадовця.

Що відомо про можливу атаку Ірану у відповідь?

Іранський посадовець заявив, що Тегеран готує масштабну відповідь на ізраїльські удари. За даними Reuters, реакція може бути потужною, деталі наразі не розкриваються.

В Ізраїлі готові до можливих атак. В країні запровадили надзвичайний стан. Усі регіони переведено з режиму повноцінної роботи до режиму "необхідної діяльності". Зокрема, запроваджено обмеження на освітній процес, проведення масових заходів і роботу більшості підприємств, окрім установ критичної інфраструктури. Громадян закликають стежити за офіційними повідомленнями Служби тилу та оновленнями на Національному порталі надзвичайних ситуацій і в мобільному застосунку.

Що відомо про спецоперацію Ізраїлю?