Тегеран готується завдати удару у відповідь. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранського посадовця.
Дивіться також Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані
Що відомо про можливу атаку Ірану у відповідь?
Іранський посадовець заявив, що Тегеран готує масштабну відповідь на ізраїльські удари. За даними Reuters, реакція може бути потужною, деталі наразі не розкриваються.
В Ізраїлі готові до можливих атак. В країні запровадили надзвичайний стан. Усі регіони переведено з режиму повноцінної роботи до режиму "необхідної діяльності". Зокрема, запроваджено обмеження на освітній процес, проведення масових заходів і роботу більшості підприємств, окрім установ критичної інфраструктури. Громадян закликають стежити за офіційними повідомленнями Служби тилу та оновленнями на Національному порталі надзвичайних ситуацій і в мобільному застосунку.
Що відомо про спецоперацію Ізраїлю?
У суботу, 28 лютого, армія оборони Ізраїлю розпочала превентивну атаку по Ірану. Одночасно Ізраїль атакував об'єкти "терористичної інфраструктури" "Хезболли" в Лівані.
Медіа повідомляють про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана під час нової хвилі атак у Тегерані. Ізраїльська операція, ймовірно, координувалася зі США, і включала удари по кількох об'єктах, включаючи офіс верховного лідера Ірану.
Ізраїль та США завдали ударів по об'єктах Ірану, готуючись до кількаденного конфлікту на Близькому Сході. Атака спрямована на підрив іранської системи безпеки та примус до домовленостей щодо ядерної програми.