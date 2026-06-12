Об этом сообщают Clash Report и CNN.

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Когда США и Иран могут подписать мир?

Дональд Трамп сообщил, что подготовка документов находится на завершающей стадии, поэтому соответствующее соглашение может быть подписано уже в ближайшее время, а его заключение, вероятно, состоится при участии Джей Ди Венса.

Возможно, подписание соглашения состоится в выходные в Европе. Я не смогу там быть, но Джей Ди Венс будет,

– сказал он.

Помимо вышеупомянутого, американский президент сообщил, что пообщался с рядом лидеров, в частности с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководителями стран Персидского залива. Впрочем, детали разговоров неизвестны.

В свою очередь, иранское агентство Fars сообщало,, что после согласования Соединенными Штатами предложенного Тегераном текста соглашения шансы на его одобрение высшим руководством Исламской Республики значительно возросли.

Associated Press сообщает, что в течение последних недель Дональд Трамп уже как минимум несколько раз заявлял о приближении к заключению мирного соглашения с Ираном, однако подобные разговоры ни к чему не привели.

Несмотря на это, по мнению американского президента, на этот раз все может быть иначе. Издание констатирует, что такой прорыв произошел после ряда угроз эскалации конфликта путем усиленных бомбардировок территории Ирана.

Напомним, накануне вечером Дональд Трамп написал в Truth Social об отмене решения об атаке на Иран. В то же время он подчеркнул, что морская блокада будет оставаться в силе до подписания мирного соглашения.