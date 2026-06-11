Об этом 11 июня президент США написал в своей социальной сети.

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Какие планы у Трампа на Харк?

Американский лидер утверждает, что "в определенный момент" в скором времени захватит остров Харк в Персидском заливе, который обрабатывает 90% экспорта сырой нефти Ирана.

В ближайшем будущем мы установим контроль над островом Харк и другими ключевыми объектамиобъектами нефтяной инфраструктуры и будем полностью контролировать их нефтяной и газовый рынок – так же, как мы сделали это в Венесуэле, что дает отличные результаты как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки,

– написал Трамп.

В CNN отметили, что остров является экономической артерией Ирана. По оценкам экспертов, для захвата или атаки на остров Вашингтон должен задействовать значительное количество наземных войск. От этого администрация Дональда Трампа пока воздерживается.

В то же время американские войска уже наносили авиаудары по военным объектам Харка, но намеренно не затрагивали критически важную нефтяную инфраструктуру.

Напомним,, Дональд Трамп также анонсировал нанесение "очень мощных ударов" по Ирану ночью.

До этого, в ночь на 11 июня, американские военные снова наносили удары по иранским объектам. В США заявили, что это начало новой серии "ударов самообороны". В свою очередь Тегеран заявил, что приостанавливает транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив.