24 Канал зібрав головне станом на зараз про атаку Ірану на різні країни, де знаходяться бази США.

Які країни опинилися під атакою Ірану?

Різні медіа повідомляють про вибухи в Бахрейні та в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де розташовані американські військові бази.

За даними Al Jazeera, влада Катару – ще однієї країни, де розміщена база США – розіслала мобільні сповіщення із закликом залишатися вдома. Раніше міністерство оборони Катару повідомило, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранську ракету.

Також надходять повідомлення про вибухи в Кувейті, де також дислоковані американські військові. За окремими оцінками, у країні перебуває до 13 500 військовослужбовців США.

Як повідомляє Al Jazeera, в Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула після перехоплення кількох ракет, запущених з Ірану. Влада ОАЕ заявила, що "цей напад є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права", і додала, що країна "залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію".

В Абу-Дабі пролунали вибухи через атаку Ірану: дивіться відео

Бахрейн підтвердив, що штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в столиці Манамі зазнала нападу. Раніше повідомлялося про ракетні удари Ірану по американській базі в Бахрейні.