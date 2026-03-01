На борту лайнера може бути близько 2500 пасажирів. Про це пише видання Bild.

Що відомо про можливу атаку ракет поблизу круїзного лайнера?

За інформацією видання, круїзний лайнер Mein Schiff 4 компанії TUI Cruises перебуває поблизу порту Порт-Заїд в Абу-Дабі, де зафіксовано ракетні удари по військових об'єктах. За словами пасажирів, після гучного вибуху людей попросили пройти у внутрішні приміщення та уникати відкритих палуб. На борту перебувають близько 2500 пасажирів і 1000 членів екіпажу.

Через загострення ситуації в регіоні в портах ОАЕ та Катару залишаються щонайменше шість круїзних суден, зокрема MSC Euribia компанії MSC Cruises. Частину рейсів скасовано, а повітряний простір періодично закривають, що унеможливлює повернення туристів додому літаками. Судна не можуть вийти в море через блокування судноплавства поблизу Ормузької протоки. Компанії обіцяють повернення коштів або можливість перенесення подорожей.

Що відомо про атаку Ірану на Абу-Дабі?