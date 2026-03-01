На борту лайнера може бути близько 2500 пасажирів. Про це пише видання Bild.
Що відомо про можливу атаку ракет поблизу круїзного лайнера?
За інформацією видання, круїзний лайнер Mein Schiff 4 компанії TUI Cruises перебуває поблизу порту Порт-Заїд в Абу-Дабі, де зафіксовано ракетні удари по військових об'єктах. За словами пасажирів, після гучного вибуху людей попросили пройти у внутрішні приміщення та уникати відкритих палуб. На борту перебувають близько 2500 пасажирів і 1000 членів екіпажу.
Через загострення ситуації в регіоні в портах ОАЕ та Катару залишаються щонайменше шість круїзних суден, зокрема MSC Euribia компанії MSC Cruises. Частину рейсів скасовано, а повітряний простір періодично закривають, що унеможливлює повернення туристів додому літаками. Судна не можуть вийти в море через блокування судноплавства поблизу Ормузької протоки. Компанії обіцяють повернення коштів або можливість перенесення подорожей.
Що відомо про атаку Ірану на Абу-Дабі?
Вдень 28 лютого Іран атакував американські військові бази в Бахрейні, ОАЕ, Катарі та Кувейті. В Абу-Дабі загинула одна людина, а влада ОАЕ назвала напад кричущим порушенням міжнародного права, залишаючи за собою право на відповідь.
Іран випустив балістичні ракети на країни Перської затоки, включно з ОАЕ, у відповідь на удари США та Ізраїлю. Уламки збитих ракет впали у житлові райони Абу-Дабі це викликало напругу в регіоні.
Повідомляли про вибухи в Дубаї та Абу-Дабі через іранські балістичні ракети, більшість з яких перехопила ППО. Кілька авіакомпаній призупинили рейси через небезпеку.