О вероятной гибели Ахмадинежада сообщил журналист израильского 12 канала Амит Сегал. Также информацию распространило иранское агентство ILNA.

Что известно о гибели экс-президента Ирана?

По сообщению СМИ, его резиденция могла быть атакована Израилем и США во время массированного удара 28 февраля. Однако, официальные источники иранских властей не комментируют возможную смерть экс-главы государства. В частности, агентство Khabar-e fouri со ссылкой на родственников Ахмадинежада опровергло информацию о гибели бывшего президента.

Махмуд Ахмадинежад возглавлял Иран в 2005 – 2013 годах, а после завершения каденции входил в Совет по определению целесообразности – совещательного органа при верховном руководителе страны. Во время своего президентства он резко критиковал США и Израиль и настаивал на развитии ядерной программы Ирана.

Что известно об операции США на Иран?