Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как США и Израиль провели операцию по ликвидации лидеров Ирана?

Журналисты отметили, что израильская и американская военная разведка давно наблюдали за ситуацией и ждали редкой возможности: встречи высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана, на которой их всех можно было бы ликвидировать одновременно. Этим днем оказалась суббота, 28 февраля.

По словам израильских чиновников, сотрудники разведки обнаружили не одну, а три встречи. И они считали, что на них должен быть Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

В результате попадания 30 авиабомб резиденция аятоллы превратилась в руины. Вместе с Хаменеи были ликвидированы главный советник по нацбезопасности Али Шамхани, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде.

Атака началась незадолго до 10:00 по иранскому времени (08:30 по киевскому времени) с огромными волнами ракет и самолетов. К вечеру около 200 израильских истребителей нанесли удары почти по 500 различным целям, что стало крупнейшей отдельной воздушной кампанией в истории Израиля.

Американские войска, в свою очередь, нанесли удары по сотням иранских целей и защитились от сотен вражеских ракет и беспилотников.

По словам осведомленных собеседников WSJ, израильские удары были сосредоточены по высокопоставленным чиновникам и ракетных возможностях Ирана, тогда как атаки США были направлены на ракетную инфраструктуру и военные цели.

Параллельно с ударами Израиль нанес Ирану масштабные кибератаки, направленных на СМИ и телефонные приложения с сообщениями, призывающие иранцев восстать против своего правительства.

Так, Израиль взломал приложение, которое помогает мусульманам отслеживать время молитвы и широко используется в Иране. Через него израильтяне прислали сообщения с призывами к вооруженным силам Ирана перейти на сторону Израиля и сообщали населению, что "помощь прибыла".

Также хакеры взломали государственное информагентство IRNA, разместив на главной странице текст о "сокрушительном ударе по режиму аятолл".

Журналисты отметили, что планирование кампании по ликвидации лидеров Ирана продолжалось несколько месяцев и охватывало личные встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2025 года и в Белом доме в феврале 2026 года.

Для проведения операции США развернули на Ближнем Востоке крупнейшую группировку сил за последние 20 лет, включая два авианосца и десяток эсминцев.

Кстати, востоковед из Германии Михаил Якубович объяснил в эфире 24 Канала, что пока сложно прогнозировать, чем завершится война на Ближнем Востоке. Впрочем точно можно сказать, что ничего хорошего режим аятолл не ждет.

Кто погиб вместе с Али Хаменеи?