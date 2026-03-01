Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
Кто из иранских военных чиновников погиб после атак США и Израиля?
Иранские СМИ подтвердили гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде и начальника Генерального штаба армии Ирана Абдольрахима Мусави.
Начальник Генштаба ВС Ирана Абдольрахим Мусави был ликвидирован / Фото IRNA
Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде был убит / Фото ISNA News Agency
BBC также пишет, что иранские СМИ подтвердили гибель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани в результате авиаударов США и Израиля по Ирану.
Мохаммад Пакпур был назначен главнокомандующим КСИР после того, как его предшественник погиб во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне 2025 года. Ранее он был командующим сухопутными войсками КСИР.
Али Шамхани, который также был старшим советником Верховного лидера Ирана, был ранен во время 12-дневной войны. И Пакпур, и Шамхани были под санкциями Министерства финансов США.
Главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур (второй) и секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани (третий) также были ликвидированы / Фото IRNA
Что известно о гибели иранского аятоллы Али Хаменеи?
1 марта иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции Израиля и США. В Иране из-за этого объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.
По данным иранских журналистов, лидера Ирана был убит в его же резиденции Бейт-е Рахбари. Он находился в своем кабинете и выполнял служебные обязанности.
Кроме Хаменеи, также от удара погибли четверо членов его семьи. Речь идет о дочери аятоллы, его зятя, внука и невестку.