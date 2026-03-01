Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA.

Хто з іранських військових високопосадовців загинув після атак США та Ізраїлю?

Іранські ЗМІ підтвердили загибель міністра оборони країни Азіза Насірзаде та начальника Генерального штабу армії Ірану Абдольрахіма Мусаві.



Начальник Генштабу ЗС Ірану Абдольрахім Мусаві був ліквідований / Фото IRNA



Міністра оборони Ірану Азіза Насірзаде було вбито / Фото ISNA News Agency

BBC також пише, що іранські ЗМІ підтвердили загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані внаслідок авіаударів США та Ізраїлю по Ірану.

Мохаммада Пакпура було призначено головнокомандувачем КВІР після того, як його попередник загинув під час 12-денної ірано-ізраїльської війни у ​​червні 2025 року. Раніше він був командувачем сухопутних військ КВІР.

Алі Шамхані, який також був старшим радником Верховного лідера Ірану, був поранений під час 12-денної війни. І Пакпур, і Шамхані були під санкціями Міністерства фінансів США.



Головнокомандувач КВІР Мохаммад Пакпур (другий) та секретар Ради оборони Ірану Алі Шамхані (третій) також були ліквідовані / Фото IRNA

