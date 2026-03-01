Про таке повідомили іранські медіа. Там розповіли подробиці загибелі Хаменеї.

Актуально Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Як загинув лідер Ірану?

Раніше в медіа поширювали твердження, що через страх перед замахом лідер Ісламської революції нібито переховується у засекреченому та добре захищеному місці.

Однак за наявною інформацією вранці в суботу в момент власної загибелі він перебував у своєму кабінеті та виконував службові обов'язки.

Його загибель на робочому місці вкотре спростувала ці заяви та психологічні маніпуляції противника, продемонструвавши, що він завжди перебував поруч із народом,

– написали в інформаційній агенції Mehr.

За інформацією Associated Press, унаслідок атак США та Ізраїлю загинули також донька й зять верховного лідера Ірану. До того жповідомляється про смерть його онука та невістки.

Водночас державне агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) поінформувало, що у зв'язку зі смертю Хаменеї в Ірані оголосили 40-денний період жалоби, а також запровадили сім днів загальнонаціональних вихідних.

Що відомо про удари по Ірану?