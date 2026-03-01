Об этом сообщили иранские медиа. Там рассказали подробности гибели Хаменеи.
Как погиб лидер Ирана?
Ранее в медиа распространяли утверждение, что из-за страха перед покушением лидер Исламской революции якобы скрывается в засекреченном и хорошо защищенном месте.
Однако по имеющейся информации утром в субботу в момент собственной гибели он находился в своем кабинете и выполнял служебные обязанности.
Его гибель на рабочем месте в очередной раз опровергла эти заявления и психологические манипуляции противника, продемонстрировав, что он всегда находился рядом с народом,
– написали в информационном агентстве Mehr.
По информации Associated Press, в результате атак США и Израиля погибли также дочь и зять верховного лидера Ирана. К тому же сообщается о смерти его внука и невестки.
В то же время государственное агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) проинформировало, что в связи со смертью Хаменеи в Иране объявили 40-дневный период траура, а также ввели семь дней общенациональных выходных.
Что известно об ударах по Ирану?
28 февраля утром США и Израиль начали операцию против Ирана. Западные медиа сразу сообщили, что среди возможных целей были представители высшего руководства государства, в частности Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан и военные командиры.
Государственное агентство IRNA также сообщило о ударе по школе для девочек в городе Минаб на юге страны – попадание произошло во время занятий. По словам губернатора округа Мохаммада Радмера, под завалами остаются 53 ученицы.
При этом политический консультант и специалист по внешней политике Глеб Остапенко заметил, что удары по иранской территории могут сыграть на руку интересам Украины.