Об этом сообщили иранские медиа. Там рассказали подробности гибели Хаменеи.

Как погиб лидер Ирана?

Ранее в медиа распространяли утверждение, что из-за страха перед покушением лидер Исламской революции якобы скрывается в засекреченном и хорошо защищенном месте.

Однако по имеющейся информации утром в субботу в момент собственной гибели он находился в своем кабинете и выполнял служебные обязанности.

Его гибель на рабочем месте в очередной раз опровергла эти заявления и психологические манипуляции противника, продемонстрировав, что он всегда находился рядом с народом,

– написали в информационном агентстве Mehr.

По информации Associated Press, в результате атак США и Израиля погибли также дочь и зять верховного лидера Ирана. К тому же сообщается о смерти его внука и невестки.

В то же время государственное агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) проинформировало, что в связи со смертью Хаменеи в Иране объявили 40-дневный период траура, а также ввели семь дней общенациональных выходных.

Что известно об ударах по Ирану?