Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, добавив, что сам Путин несмотря на все не планирует сворачивать боевые действия в Украине. Именно это и является основной причиной, почему кремлевский круг хотел бы от него избавиться.

Олигархи могут начать действовать через силовиков

По словам политического эксперта, единственной проблемой на пути устранения Путина для его окружения является приближенность к российскому диктатору спецслужб. Это так называемое силовое крыло российского диктатора. По словам Городницкого, глава Кремля пытается везде расставлять именно силовиков, давая им высокие должности с целью иметь полный контроль над тем, что происходит в "чувствительных" регионах.

"На днях была интересная ситуация, которая может объяснить, почему Путину стоит бояться. Произошел спор между председателем Совета Федерации Матвиенко и крупнейшим российским олигархом. Она сказала, что надо профинансировать "сво", потому что денег нет и следует скинуться и дать неплохой куш. Ей ответили, что доходов нет, потому что металлургическая отрасль сейчас в минусе, налоги уплачиваются, поэтому оттуда и надо брать", – рассказал Городницкий.

Политический эксперт отметил, что в России действительно нет денег и экономическая ситуация крайне сложная. Российские олигархи, по его убеждению, сплачиваться и скидываться деньгами на прихоти Путина не будут. Городницкий предположил, что вероятно они выберут для себя вариант за имеющиеся средства подкупить генералов, спецслужбы.

Если им предложат несколько миллиардов долларов, должность вместо Путина, то все согласятся. Потому что там все продажные. Путин сейчас боится всех. Вероятнее, что мы увидим положительное решение этой ситуации. Она только обостряется,

– подчеркнул Городницкий.

По его словам, принимая во внимание состояние российской олигархии, там уже задумываются над тем, что надо делать определенные шаги, чтобы не потерять окончательно свое состояние, ведь российская экономика на фоне войны оказалась на грани. Городницкий заметил, что ожидать решительных действий от них в ближайшее время не стоит, но созреть к этому они вероятно смогут.

Какие два события обострили панику у Путина?

А вот председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, анализируя события в России, отметил о том, что это страна переворотов, там диктаторы не на выборах проигрывают, а их из кремлевских стен устраняют.

По его словам, Путин поражен и до сих пор не оправился из-за ситуации с Мадуро (президента Венесуэлы арестовали военные США), а затем его добило то, как легко был уничтожен верховный иранский лидер Хаменеи в результате массированных ударов США и Израиля по Тегерану.

Среди ближайшего окружения Хаменеи были сотрудники спецслужб. США и Израиль взломали иранскую систему видеонаблюдения, получили доступ. А Москва этими видеокамерами просто "нафарширована". Сейчас Путин понял, что это может сыграть против него, потому что отслеживали не только Хаменеи, а его охрану, советников. У него обострилось чувство опасности,

– уверен Рыбачук.

По словам главы аналитически-адвокационной организации, опасность чувствуют и российские генералы. Они понимают, что тоже под прицелом и случаи их ликвидации уже есть даже казалось бы в защищенных регионах России.

Рыбачук обратил внимание на то, что сегодня все заместители бывшего российского министра обороны Шойгу – арестованы. Поэтому он ставит под сомнение версию европейской разведки о том, что именно он может быть одним из организаторов переворота в России.

"Но угроза от военных есть и Путин боится парада техники, когда будут пролетать самолеты, будет стоять гул, что сверху может упасть дрон на него. Он помнит, как погиб президент Египта, когда прямо во время военного парада его расстреляли те, кто мимо него проезжал. Поэтому это и является основной причиной, почему на параде в Москве не будет техники, потому что россияне ее бы наскребли, если бы надо было", – подытожил Рыбачук.

Путину усилили охрану

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что в России введены дополнительные меры безопасности накануне 9 мая, в том числе вокруг Путина. Кремль называет официальную причину этого – угрозу со стороны Украины. А вот версию о том, что охрану усиливают из-за вероятного переворота или покушения на Путина он отрицает.

Новый круг ПВО для Москвы и блокировка инернета

В российской столице, а также в Санкт-Петербурге планируют на определенный период полностью отключить мобильный интернет. В Кремле боятся, что 9 мая эти города могут оказаться под прицелом украинских беспилотников. Поэтому прибегают к такому шагу, аргументируя его вынужденным, чтобы исключить использование интернета для навигации БпЛА.

Вокруг Москвы предусмотрели новый круг ПВО. Кроме того, для улучшения защиты в столицу России переместили часть российских подразделений противовоздушной обороны из других областей.