Об этом 6 мая сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на информированный источник в российских властях.

Что известно о расколе в Кремле?

Эксперты издания утверждают, что такая критика является может быть проявлением внутреннего противостояния в кремлевских кругах. Между командой Сергея Кириенко, который возглавляет администрацию главы России, и силовиками ФСБ, где ранее строил карьеру Путин.

Источники отмечают, что усиление внутреннего противостояния вокруг Путина перед парламентскими выборами 2026 года напоминает борьбу за власть в Кремле накануне переизбрания Ельцина в 1996 году.

В определенном смысле повторяется та же история. Кириенко и его команда пытаются убедить Путина, что он может удержать контроль над ситуацией в стране с помощью политических технологий. А 2-е Управление ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) пытается убедить Путина, что единственный способ стабилизировать ситуацию в стране – это жестокие методы и ужесточение мер,

– говорится в материале.

С такими утверждением согласился и бывший российский олигарх Михаил Ходорковский, отметив, что между администрацией президента России и вторым управлением ФСБ существует открытый конфликт. По его словам, усиление влияния силовиков и "закручивание гаек" вызывает напряжение, тогда как администрация пытается донести Путину, что ситуация таки может выйти из-под контроля.

Издание указывает, что внешние проявления скрытого конфликта вокруг Путина заметны из-за участившихся критических высказываний представителей власти.

В конце апреля на конференции по проблемам демографии глава Управления по общественным проектам Кремля Сергей Новиков заявил, что общество уже устало от запретительной риторики, а дальнейшие ограничения неуместны.

Несколько ранее, в середине марта 2026 года, пропагандист и блогер-лоялист Илья Ремесло, который много лет работал на Кремль, начал критиковать политику диктатора Путина. Он предположил, что часть российской системы уже начинает действовать против Путина, а ситуация все больше напоминает последние годы Советского Союза. По мнению Ремесла, Россия может повторить путь СССР, когда недовольство внутри системы в конце концов привело к ее краху.

Важно! Недавно европейская разведка сообщила о возможном перевороте в Кремле. По данным спецслужб, такую операцию может возглавить экс-министр обороны России Сергей Шойгу. Именно он является достаточно важной и влиятельной фигурой, которая может представлять риск для стабильности власти.



Журналист, аналитик-международник Александр Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу, что в окружении Путина идет борьба между ФСБ и банкирами (бизнесменами). В то же время он добавил, что, вероятно, в Кремле планируют перезапустить правительство – поэтому большинство министров потеряют свои должности. Изменения также могут коснуться и должности главы Центробанка России, в частности Эльвиры Набиуллиной. Также под ударом – клан Сергея Кириенко.

Как экономика России страдает из-за войны?

Российские ведущие издания сообщают о уменьшении властями поддержки малого и среднего бизнеса. Это происходит из-за повышения налоговой нагрузки. Известно, что помощь от государства в первом квартале 2026 года получили лишь 92 тысячи предприятий, тогда как за этот период в прошлом году их было на 6% больше.

В то же время сократился и объем грантов – аж на 53%. Аналитики предполагают, что в случае продолжения такой тенденции, инструмент поддержки и вообще исчезнет уже через полтора года.

Сейчас Кремль меняет свою экономическую модель, то есть государство переходит к более жесткому фискальному контролю, а бизнес вынужден самостоятельно покрывать большую часть расходов. Кроме того, доступ к ресурсам государства становится ограниченным. При таких условиях, финансовая нагрузка для предпринимателей будет расти, а начинать новые проекты будет все сложнее.

В начале мая россияне начали массово снимать наличные деньги – отток средств из российских банков резко возрос. Известно, что с 1 апреля по 5 мая объем наличных денег в обращении вне банков увеличился на 612 миллиардов рублей.