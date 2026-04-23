Какие события в последнее время происходят вокруг Путина и перед каким сложным выбором встал глава Кремля – специально для 24 Канала раскрыли эксперты.

Читайте также Быстро справились: в России "нарисовали" рост промышленности за неделю после жалоб Путина

Какие процессы активизировались в России?

Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный считает, что в России возможен бунт осенью. Потому что определенные примеры уже есть.

Интересен пример российского блогера Виктории Бони, которая записала обращение к Путину с критикой. Конечно же, параллельно она также заискивает. Но, по его словам, это обращение отличается, ведь раньше обычно к главе Кремля обращались как к хозяину, как к царю.

Это впервые, где она дискутирует сама с собой, критикует Путина, в том числе и заискивает, там сюжет такой очень интересный. Но само обращение важно не потому, что оно от конкретного человека. Это изменение определенной нарративной составляющей в этой позиции,

– заявил Бессмертный.

Ведь, заметил он, до того были обращения, например, от 10 – 15 пенсионеров или женщин. А в этом случае к Путину обращается молодой человек. И он понимает, что делает: критикует российского диктатора за то, что происходит в России, параллельно похваливая.

В общем, отметил дипломат, это не единственное обращение, которое появилось в последнее время через социальные сети. Их уже несколько. И ФСБ намеренно подсвечивает подобные вещи, чтобы можно было как можно раньше помешать протестам.

Что происходит в окружении Путина?

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко считает, что за историей с обращением Виктории Бони стоят люди из Кремля. Иначе эту тему быстро бы свернули.

Дело в том, что в окружении Путина происходит определенная борьба.

Идет война между двумя кланами: силовиками и банкирами (бизнесменами) из путинского крыла. "Лубянка" (ФСБ – 24 Канал) хотела бы взять под себя полностью всю исполнительную власть, то есть правительство, ключевые органы. Уже отдельные службы ФСБ руководят определенными процессами – блокировкой "Телеграма", банкинга в России,

– сказал Демченко.

Такие процессы, заметил аналитик-международник, находятся под контролем силового крыла Путина. Конечно же, все это замалчивается.

Журналист считает, что в России планируют перезапустить правительство. Свои должности потеряет большинство министров. Не исключено также, что это постигнет и главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину, против которой выступали некоторые "чекисты" вроде Игоря Сечина, который является главой компании "Роснефть".

То есть, заметил он, происходит зачистка кланов. В частности, уже подвинули секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, которому даже запретили поднимать тему Украины.

Также, по словам Демченко, под ударом находится клан Сергея Кириенко. Именно он пытается обороняться, пустив в ход такой инструмент как Виктория Боня. И в конце концов это дало определенный эффект.

Идет война за выживание. Мало кто об этом говорит, но пошла травля еще одного важного человека в России – Кирилла Гундяева (глава РПЦ – 24 Канал), который начал путать праздники. У него уже типа деменция, он должен уходить в отставку. На эту тему разгоняется целая волна,

– уверен журналист.

По его словам, ФСБ пытается продемонстрировать, что способна сама взять власть, однако такой шаг станет еще большим провалом для России.

Перед каким сложным выбором встал Путин?

Александр Демченко заметил, что сам Путин является представителем клана ФСБ. Но всегда был неким модератором, чтобы балансировать интересы всех сторон. Однако теперь от Путина ждут, что он сделает выбор. Ведь на фоне непростой ситуации в экономике России кланы рассчитывают, что тот, который окажется сильнее, сможет отобрать все у более слабого.

Теперь Путин не является посредником, он должен будет выбрать определенную сторону. ФСБ и ФСО пугают его, "продают" ему страх. Фиктивная атака на Валдай; 27 ПЗРК "Панцирь" возле резиденции Путина, где Кабаева и его дети; революция на Болотной 28 марта, которой не состоялось; Росгвардия на улицах; отмена парадов в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области 9 мая – это "продажа" страха,

– заявил аналитик-международник.

Путин хорошо понимает, что будет ждать его, если не будет давать ФСБшному крылу все больше ресурсов. А именно – охрана российского диктатора в конце концов закроет глаза на некоторые процессы в его окружении и глава Кремля пропустит удар в спину.

Чего Путин тщетно пытается избежать?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также считает, что стремительное движение российской экономики к краю пропасти побуждает Путина подумать о собственных перспективах.

На сегодня главный сценарий для Путина – это попытаться избежать того, что уже не избежать, – краха российской экономики,

– подчеркнул Огрызко.

Поэтому, объяснил он, глава Кремля часто встречается со своими экономическими советниками. И Путин спрашивает у них, почему те не говорили, насколько плоха ситуация.

К этому добавляется проблема с пополнением российской армии. Как отметил экс-министр, руководители предприятий получили указание отправить в армию своих работников. Это свидетельствует о провальной кампании по заключению контрактов, поскольку уже даже деньги не побуждают россиян идти воевать.

Кстати! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко раскрыл, что Путин рассматривает по крайней мере 3 сценария относительно войны в Украине. Первый сценарий – продолжать войну как минимум до 2028 года. Второй – "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны. И третий – дальше воевать в Украине, параллельно переходя к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году.

В то же время Огрызко считает маловероятным объявление Путиным всеобщей мобилизации. Потому что на это нужны немалые деньги, а российская экономика и так в плохом состоянии. Это заставляет главу Кремля размышлять над тем: прекратить войну и какой повод использовать для этого или окончательно добить Россию.

Больше о проблемах России: что известно?