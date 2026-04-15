Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что у Путина на столе фактически сейчас 3 сценария. Однако это только те, о которых известно. На самом деле их может быть больше.
Собираются ли в России прекратить войну против Украины?
По словам Коваленко, первый базовый сценарий – продолжение войны как минимум до 2028 года. Там делают ставку на нынешнюю весенне-летнюю наступательную кампанию. Также враг может пойти даже на частичную мобилизацию, чтобы иметь возможность вести активные боевые действия еще 2 года.
Второй сценарий – "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны. Для этого в России формируют нарратив, по которому диктатор Путин был плохо проинформирован о войне в Украине, а ситуация зашла в тупик из-за действий генералов.
За всю эту "инфраструктуру" отвечает представитель администрации президента Сергей Кириенко. Формирование различных нарративов идет под видением Кириенко и людей, которые стоят ниже него. В этом случае речь идет о формировании нарратива, по которому не Путин виноват в замораживании войны, а генералы,
– сказал Коваленко.
Третий сценарий – продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии. На этом фоне в России работают над законопроектом, который позволяет использовать армию в других странах для "защиты граждан РФ".
В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечения небольших ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций.
Вот такие 3 сценария существуют. Под это разные пулы формулируют общественные мнения. Однако в России есть люди, которым Кириенко не нравится. Они намекают, что Кириенко проигрывает все и везде, вспоминая поражение Орбана в Венгрии, неудачные для России выборы в Молдове и Румынии. Параллельно же там готовят платформу под каждый сценарий развития событий, который выберет Путин относительно войны,
– отметил Коваленко.
Какова ситуация на фронте?
