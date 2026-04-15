Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток", экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу резко отверг такую идею. Он объяснил, почему для военных добровольный выход из Донбасса не может быть приемлемым даже несмотря на тяжелую ситуацию на направлении.

Добровольный выход из Донбасса

После 2014 года Украина получила время, которое помогло ей значительно лучше встретить полномасштабную войну, хотя многое можно было сделать лучше. Россияне уже были в Славянске и Краматорске, но потом были вынуждены оттуда уйти, и за следующие 12 лет так и не смогли снова захватить эти города. Теперь Москва пытается выторговать в переговорах то, чего не добыла на поле боя, и требует, чтобы Украина без боя оставила всю Донетчину и часть Луганщины.

Добровольный выход наш с любой территории не позволяет мне положительно оценивать эти моменты. Поэтому абсолютно отрицательно. Абсолютно нет,

– подчеркнул Сухаревский.

Для него это еще и вопрос цены, которую уже заплатила армия за Донецкую область. За эти годы там полегло очень много украинских военных, и именно поэтому, как бы трудно ни было на направлении, держаться надо за каждый клочок земли. Тем более сейчас война все больше переходит в ресурсный этап, где истощение врага становится не менее важным, чем удержание позиций.

Как бы ни было трудно, каждый убитый стоит того, чтобы держаться за каждый клочок земли и не отдавать его. Мы не имеем другого выбора, как просто на каждом сантиметре убивать, убивать и убивать. Только так мы сможем остановить эту холеру,

– сказал он.

Он не скрывает, что ситуация там очень тяжелая, потому что сам непосредственно участвует в этой работе и видит все собственными глазами. В то же время пока враг пытается дожать политически то, что не смог захватить силой, украинская армия должна держать это направление дальше.

К слову: Отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности называют ловушкой. Такой шаг не остановит Кремль, потому что Москва не отказалась от требований заблокировать вступление Украины в НАТО, ограничить армию, сменить власть и отрицать украинскую государственность.

