Институт изучения войны проанализировал ход боевых действий. По данным аналитиков, украинские и российские силы имели по одному продвижению в разных регионах.
Где имели успех Силы обороны, а где – враг?
Силы обороны недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Геолоцированные кадры от 7 апреля показывают, что украинские военные продвинулись на запад от Ступочек и в восточной части Константиновки.
Где Украина имела продвижение на фронте / Карта ISW
Кроме того, эксперты разоблачили ложь россиян. Геолоцированные кадры, опубликованные 11 апреля, свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции в центральной части Куриловки (юго-восток от Купянска) – районе, где российские источники ранее заявляли о контроле оккупантов.
Тем временем российские силы недавно прошли вперед на Александровском направлении.
Геолоцированные кадры от 10 апреля показывают, что захватчики недавно продвинулись на юг от Новогригорьевки (на юго-восток от Александровки).
Что происходит на Запорожском направлении?
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 12 апреля, что украинские силы проводили зачистки в Степногорске (северо-запад от Орехова) в течение последней недели и удерживают позиции вдоль обоих берегов реки Янчекрак между Каменским и Степным.
По оценке Машовца, российские силы на западе Запорожской области перегружены и растянуты вдоль фронта, несмотря на усиление стратегическим резервом.
Он отмечает, что подразделения 58-й армии России действуют одновременно по двум направлениям – на запад и северо-запад от Орехова и на юго-восток от города – вдоль фронта длиной около 50 километров.
По его оценке, оккупанты не имеют достаточной концентрации ресурсов для успешного выполнения обеих задач, а их небольшие тактические достижения оставляют группировку уязвимой к украинским контратакам.
Какова ситуация на фронте?
Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала заявил, что Россия не ослабляет давление на южном направлении и, вероятно, готовит там новый этап наступательных действий. По его мнению, на фоне боев в Донецкой области именно Запорожское направление снова становится одним из приоритетных для оккупантов. Главная цель врага – это постепенное ослабление украинской обороны в Запорожской области. По его словам, район Орехова сейчас представляется одним из самых напряженных и потенциально опасных на южном фронте.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в комментарии 24 Каналу отметил, что темпы продвижения российских войск в марте существенно замедлились, однако это не означает отказа России от своих стратегических планов. В частности, от продвижения в районе агломерации Славянск– Краматорск. Речь идет как о попытках обойти этот район с юго-запада, так и о постепенном давлении в лобовых атаках в направлении этих городов.
Силы обороны Украины вернули контроль над участком фронтамежду поселками Амбарное и Меловое возле Большого Бурлука.