Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что бывает, когда вражеские группы ДРГ занимают определенные позиции в населенном пункте и он считается захваченным. Все зависит от его размеров и чьи силы есть поблизости.
Как Силы обороны получили успех на Харьковщине?
Виктор Трегубов отметил, что обычно на фронте из-за активного давления беспилотников какая-то из сторон теряет свои позиции. Возможно или полное их уничтожение, или перерезание логистики.
Затем через давление штурмовых групп заходит другая сторона. Так происходит у них (у россиян – 24 Канал), так происходит у нас. Это сработало в обратную для россиян сторону,
– сказал представитель Группировки объединенных сил.
Он подчеркнул, что оккупанты вблизи Большого Бурлука не вели активные боевые действия, ведь больше пытались там восстановить свои военные возможности.
Что происходит вблизи Великого Бурлука: карта
Оккупантам это удалось очень плохо. Именно поэтому Силы обороны использовали возможность и эффективно сработали, вытеснив там часть вражеских сил.
Напомним, украинские военные вернули под свой контроль участок фронта между поселками Амбарное и Меловое, что на Харьковском направлении. Это удалось сделать благодаря профессионализму наших сил и их слаженной работе. Это стратегически важная территория.
Какова ситуация на Харьковском направлении?
Россияне атаковали населенный пункт вблизи Чугуновки в Харьковской области. Об этом стало известно 29 марта 2026 года. Однако Силы обороны удерживают там позиции, нанося значительные потери оккупантам.
Наши военные смогли взять в плен россиян на Харьковском направлении. Вблизи одного из сел там оккупанты стремились установить российский флаг, чтобы отвечать российской пропаганде о захвате украинских территорий. Однако им это не удалось сделать.
Силы обороны уничтожили на Харьковском направлении российскую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк". Это удалось сделать операторам 129-й бригады ВСУ. Они использовали для этого беспилотник.