О таком проинформировали в Группировке объединенных сил 29 марта.
Читайте также Оккупанты усилили давление, однако их наступление не дает результатов: обзор фронта от ISW
Что известно о попытке прорыва на Харьковщине?
Несмотря на попытки противника прорвать оборону украинских бойцов на направлении, Силы обороны продолжают удерживать позиции. Более того, они наносят вражеской армии существенные потери.
Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага,
– говорится в сообщении.
Какая ситуация на фронте Харьковской области: смотрите карту DeepState
Вместе с тем, россияне сосредоточили свои усилия на Южно-Слобожанском направлении в Волчанске и в сторону Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов. Украинские военные ударили по штурмовым группам россиян.
Отметим, что российские войска до сих пор присутствуют в Купянске, однако о полном контроле над городом речь не идет. Захватчики прячутся в подвалах. Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил 24 Каналу, что ситуация в Купянске не представляет серьезной угрозы.
Что происходит на других участках фронта?
На Купянском направлении украинские войска отбили атаки противника в районах Песчаного, Петропавловки, Кругляковки и на подходах к Новоплатоновке и Куриловке.
На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в направлении Дробышево, Ставков и района Новоселовки.
К тому же, Силы обороны Украины освободили уже примерно 470 квадратных километров украинской территории. Сейчас российские войска отступают из Днепропетровской области и закрепляются в Донецкой области, в частности в районах Константиновки, Бахмута и Славянска.
Украинские подразделения пытаются сдержать их движение, однако противник концентрирует основные усилия на Славянско-Краматорском направлении.
Отвечают оккупанты и ударами по украинским городам. Владимир Зеленский сообщил, что только в течение недели россияне выпустили по Украине более 3000 дронов.