Об этом говорится в новом отчете Institute for the Study of War, который проанализировал ситуацию по состоянию на 29 марта.
Что известно о ситуации на фронте?
Российская армия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако существенных прорывов не достигает. В то же время оккупанты активизируют атаки на востоке и юге Украины.
Аналитики ISW отмечают, что российская армия продолжает стратегию постепенного давления без масштабных прорывов. Основная цель таких действий – истощение украинских сил, создание постоянного давления и поиск слабых мест в обороне.
Украинские военные сохраняют контроль над ситуацией и не позволяют противнику достичь значительных успехов на фронте.
- Восток Украины: интенсивные бои без прорыва
На востоке Украины российские войска продолжают активные штурмовые действия, однако не имеют значительных успехов. Основные бои продолжаются в Донецкой области, где оккупанты пытаются продвинуться вблизи ключевых населенных пунктов.
Аналитики отмечают, что российские силы атакуют малыми группами, пытаясь постепенно продвигаться вперед и истощать украинские подразделения. В то же время ВСУ удерживают позиции и сдерживают натиск противника.
- Авдеевское направление: постоянное давление оккупантов
На Авдеевском направлении россияне не прекращают штурмов и пытаются улучшить свои тактические позиции. Оккупационные войска осуществляют атаки с разных направлений, стремясь окружить украинские силы или заставить их отступить. Впрочем, несмотря на интенсивность боев, российские войска не смогли достичь оперативного успеха.
Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему потери.
- Запорожское направление: попытки продвижения
На юге, в частности на Запорожском направлении, российские силы пытаются продвинуться вперед и улучшить свои позиции. Они проводят локальные атаки и разведку боем.
Аналитики ISW подчеркивают, что эти действия не приводят к значительным изменениям линии фронта. Украинские войска эффективно противодействуют наступлению и удерживают контроль над ключевыми участками.
- Херсонщина: обстрелы и давление
На Херсонском направлении российские войска продолжают обстреливать украинские позиции и населенные пункты. Основной акцент делается на артиллерийских ударах и применении дронов. Такие действия имеют целью ослабить украинские силы и усложнить их логистику.
В то же время значительных наступательных действий на этом направлении не зафиксировано.
Ситуация на фронте / Карты ISW
Россия готовит наступление на фронте: что известно?
Россияне готовятся к усилению наступательных действий на поле боя. Оккупанты попытаются воспользоваться определенными изменениями на передовой, однако нет гарантий, что удастся.
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что сейчас интенсивность боевых действий на фронте не высока. Однако военное командование России активно занимается восстановлением боеспособности своих подразделений.
Украинская разведка сообщает, что оккупанты набирают людей в армию. Однако это не те цифры, которые бы позволили им переломить ситуацию на фронте.