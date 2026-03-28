Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что сейчас интенсивность боевых действий на фронте не высокая. Однако военное командование России активно занимается восстановлением боеспособности своих подразделений.

"Мы ожидаем, когда начнется "зеленка" (на деревьях появятся листья – 24 Канал), что интенсивность атак России на фронте вырастет. Начнутся благоприятные условия для атакующих действий", – сказал он.

Как изменится фронт в ближайшее время?

Виктор Трегубов считает, что оккупанты до того, как начнется потепление, смогут частично восстановить боеспособность. Однако есть сомнения, поможет ли это им в наступательных действиях, если раньше они не имели успехов.

Украинская же оборона, будем честны, сейчас сильнее и более организована. Эффективно налажено взаимодействие, в частности пехоты и дронаров, эффективнее отслеживаются килл-зоны, поэтому нет оснований говорить, что у россиян что-то получится,

– отметил он.

Это связано с тем, что у противника нет безграничного ресурса. Украинская разведка сообщает, что оккупанты набирают людей в армию, но это не те цифры, которые бы позволили им переломить ситуацию на фронте.

Обратите внимание! Россияне постоянно пытаются прорвать оборону украинских военных на Добропольском направлении. Для этого противник использует значительные ресурсы – солдат и преимущественно мототехнику. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш предположил, когда начнет зеленеть, то враг для наступления будет применять больше тяжелой техники.

Представитель Группировки объединенных сил отметил, что россияне недавно совершили механизированный штурм украинских позиций. Однако это теперь редкость, ведь оккупанты значительно уменьшили интенсивность использования бронетехники.

На фронте она стала малоэффективной. Все благодаря использованию украинских беспилотников на оптоволокне.

Какая ситуация на фронте?