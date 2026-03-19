Об этом сообщили в "Спартане" в соцсетях.

Как наши защитники уничтожили вражескую роту на Покровском направлении?

По данным военных, российское командование бросило значительные силы на штурм, пытаясь воспользоваться дождливой погодой.

Вражеская пехота пыталась продвинуться, используя автомобили, мототехнику и квадроциклы. Впрочем украинские защитники остановили наступление противника и нанесли ему значительные потери.

Кроме ликвидированных штурмовиков, еще 6 оккупантов получили ранения. Также российские войска потеряли свою технику: 7 квадроциклов, 4 мотоцикла и 3 автомобиля.

Как "Спартан" и смежные подразделения отработали по врагу на Покровском направлении / Видео 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан"

Кстати, заместитель командира 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко отметил в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении враг действует в рамках тактики максимального давления, привлекая все имеющиеся для этого ресурсы, в частности дроны и КАБы. Майор отметил, что российские оккупанты сейчас на этом отрезке фронта используют метод продвижения малыми пехотными группами.

