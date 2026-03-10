За сутки 9 марта на этом направлении Силы обороны отбили 30 штурмов россиян. Об этом сообщил представитель Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в комментарии Укринформу.

Смотрите также Сорвали замысел врага: полковник запаса раскрыл, какую жирную цель поразили в Донецке

Какова ситуация на Покровско-Мирноградском направлении?

Как отметил Григорий Шаповал, россияне увеличивают численность авиаударов и атак другими огневыми средствами. Однако, украинские бойцы продолжают удерживать позиции в районах Покровска и Мирнограда.

На Славянском направлении агрессор атаковал три раза в районах Закитного и Платоновки. Одно боестолкновение продолжается. На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается. На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах Плещеевки, Иванополье, Щербиновки, Русин Яра, Софиевки и в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки,

– отметил спикер.

В районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого российские войска пытались 13 раз вытеснить украинских защитников с позиций. Сейчас одна из атак продолжается.

Силы обороны ведут усиленную аэроразведку, минируют вероятные маршруты врага, блокируют его логистику и системно проводят поисково-ударные операции с помощью дронов, артиллерии и авиации.

Какова ситуация на фронте?