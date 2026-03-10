За сутки 9 марта на этом направлении Силы обороны отбили 30 штурмов россиян. Об этом сообщил представитель Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в комментарии Укринформу.
Какова ситуация на Покровско-Мирноградском направлении?
Как отметил Григорий Шаповал, россияне увеличивают численность авиаударов и атак другими огневыми средствами. Однако, украинские бойцы продолжают удерживать позиции в районах Покровска и Мирнограда.
На Славянском направлении агрессор атаковал три раза в районах Закитного и Платоновки. Одно боестолкновение продолжается. На Краматорском направлении враг атаковал в районе Никифоровки. Бой еще продолжается. На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах Плещеевки, Иванополье, Щербиновки, Русин Яра, Софиевки и в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки,
– отметил спикер.
В районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого российские войска пытались 13 раз вытеснить украинских защитников с позиций. Сейчас одна из атак продолжается.
Силы обороны ведут усиленную аэроразведку, минируют вероятные маршруты врага, блокируют его логистику и системно проводят поисково-ударные операции с помощью дронов, артиллерии и авиации.
Какова ситуация на фронте?
Российские войска концентрируют основные силы на Покровском и Александровском направлениях, но активные действия украинских военных сдерживают наступление и несколько уменьшают интенсивность атак. Стратегической целью врага остается контроль над Луганской и Донецкой областями и продвижение в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.
ВСУ провели нестандартную фланговую операцию, освободив шесть населенных пунктов в Днепропетровской области и стабилизировав ситуацию в Покровско-Мирноградской агломерации. По словам Николая Маломужа, Россия испытывает дефицит подготовленной живой силы и вынуждена перебрасывать войска между направлениями, что свидетельствует об истощении ее наступательного потенциала.
Российские войска на Сумщине и Харьковщине постепенно расширяют контроль над приграничными территориями, создавая так называемую "зону влияния". Как пояснил командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий, такие действия несут постепенный характер и не предусматривают масштабных штурмов, однако позволяют врагу укреплять позиции и расширять контролируемую территорию.