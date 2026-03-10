За добу 9 березня на цьому напрямку Сили оборони відбили 30 штурмів росіян. Про це повідомив речник Угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал у коментарі Укрінформу.
Дивіться також Зірвали задум ворога: полковник запасу розкрив, яку жирну ціль уразили у Донецьку
Яка ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку?
Як зазначив Григорій Шаповал, росіяни збільшують численність авіаударів та атак іншими вогневими засобами. Однак, українські бійці продовжують утримувати позиції в районах Покровська та Мирнограда.
На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази в районах Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру, Софіївки та у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки,
– зазначив речник.
В районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького російські війська намагались 13 разів витіснити українських захисників із позицій. Наразі одна з атак продовжується.
Сили оборони ведуть посилену аеророзвідку, мінують ймовірні маршрути ворога, блокують його логістику та системно проводять пошуково-ударні операції за допомогою дронів, артилерії та авіації.
Яка ситуація на фронті?
Російські війська концентрують основні сили на Покровському та Олександрівському напрямках, але активні дії українських військових стримують наступ і дещо зменшують інтенсивність атак. Стратегічною метою ворога залишається контроль над Луганською та Донецькою областями та просування у бік Запорізької і Дніпропетровської областей.
ЗСУ провели нестандартну флангову операцію, звільнивши шість населених пунктів у Дніпропетровській області та стабілізувавши ситуацію в Покровсько-Мирноградській агломерації. За словами Миколи Маломужа, Росія відчуває дефіцит підготовленої живої сили і змушена перекидати війська між напрямками, що свідчить про виснаження її наступального потенціалу.
Російські війська на Сумщині та Харківщині поступово розширюють контроль над прикордонними територіями, створюючи так звану "зону впливу". Як пояснив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, такі дії несуть поступовий характер і не передбачають масштабних штурмів, проте дозволяють ворогу зміцнювати позиції та розширювати контрольовану територію.