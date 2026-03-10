За добу 9 березня на цьому напрямку Сили оборони відбили 30 штурмів росіян. Про це повідомив речник Угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал у коментарі Укрінформу.

Яка ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку?

Як зазначив Григорій Шаповал, росіяни збільшують численність авіаударів та атак іншими вогневими засобами. Однак, українські бійці продовжують утримувати позиції в районах Покровська та Мирнограда.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази в районах Закітного та Платонівки. Одне боєзіткнення триває. На Краматорському напрямку ворог атакував у районі Никифорівки. Бій ще триває. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русин Яру, Софіївки та у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки,
– зазначив речник.

В районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького російські війська намагались 13 разів витіснити українських захисників із позицій. Наразі одна з атак продовжується.

Сили оборони ведуть посилену аеророзвідку, мінують ймовірні маршрути ворога, блокують його логістику та системно проводять пошуково-ударні операції за допомогою дронів, артилерії та авіації.

Яка ситуація на фронті?

  • Російські війська концентрують основні сили на Покровському та Олександрівському напрямках, але активні дії українських військових стримують наступ і дещо зменшують інтенсивність атак. Стратегічною метою ворога залишається контроль над Луганською та Донецькою областями та просування у бік Запорізької і Дніпропетровської областей.

  • ЗСУ провели нестандартну флангову операцію, звільнивши шість населених пунктів у Дніпропетровській області та стабілізувавши ситуацію в Покровсько-Мирноградській агломерації. За словами Миколи Маломужа, Росія відчуває дефіцит підготовленої живої сили і змушена перекидати війська між напрямками, що свідчить про виснаження її наступального потенціалу.

  • Російські війська на Сумщині та Харківщині поступово розширюють контроль над прикордонними територіями, створюючи так звану "зону впливу". Як пояснив командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий, такі дії несуть поступовий характер і не передбачають масштабних штурмів, проте дозволяють ворогу зміцнювати позиції та розширювати контрольовану територію.