Командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий заявив, що російські війська посилюють тиск на Сумського напрямку. Про це він розповів в інтерв'ю для УП.

Для чого Росія прагне захопити більше сіл на Сумщині?

За словами Драпатого, російські сили поступово захоплюють прикордонні села на Сумщині, навіть у районах, де лінія фронту безпосередньо не проходить. Військові називають такі дії тактикою "тисячі порізів" або відволікаючими операціями.

Як каже командувач, після таких атак, як правило, не відбувається масштабних штурмів із застосуванням важкої техніки, однак ворог поступово розширює контрольовану територію. Драпатий наголосив, що ці дії не варто вважати другорядним напрямком бойових дій.

В кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання "Сєвєр", яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині – це буферна зона або, як вони самі це називають, "зона впливу",

– наголосив він.

За його словами, наразі українські захисники ідентифікували 12 ділянок, де російські сили можуть намагатися розширити свою зону контролю. Для цього ворог може використовувати підрозділи чисельністю від штурмової роти до батальйону.

Зокрема, йдеться про ділянки у районах Краснопілля, Великої Писарівки та Золочева.

Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?