Ситуація на фронті залишається вкрай важкою – особливо складна ситуація на Донеччині, де ворог намагається завершити окупацію Покровська й Мирнограда, прорватися до Лимана, Костянтинівки та в бік Слов'янська. Важко також на Запоріжжі, де в районі Гуляйполя ворог намагається тиснути на схід. Бої тривають на Харківщині, Луганщині, Дніпропетровщині, Херсонщині.

Також ускладнюється ситуація на Сумщині, де росіяни продовжують здійснювати атаки на прикордонні райони. Минулого тижня ворог закріпився ще на кількох локаціях у прикордонні в районі Краснопілля та Есмані.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 березня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво "Позицію тримати не складно, складно туди зайти й вийти": інтерв'ю піхотинця, який місяць з осколками був на нулі під Лиманом

Динаміка бойових дій на фронті

З приходом потепління кількість ворожих атак дещо знизилася. Щоправда це пов'язано не тільки зі зміною погоди, а й з підготовкою росіян до нової наступальної кампанії, мета якої вкотре – повне захоплення Донеччини та Луганщини.

Минулого тижня ворог сумарно здійснив 949 атак по всій лінії зіткнення – це найнижчий показник цього року. І якщо завжди незмінно найбільше атак припадало на Покровський напрямок, то минулого тижня ситуація дещо змінилася:

Покровський і Гуляйпільський напрямки – по 157 атак;

Костянтинівський – 121 атака;

Слов'янський – 64 атаки;

Лиманський – 44 атаки;

Олександрівський – 41 атака;

Куп'янський – 20 атак;

Харківський – 15 атак;

Оріхівський – 12 атак;

Краматорський – 8 атак;

Придніпровський – 5 атак;

Сумський – 4 атаки.

Цікаво! Часто у зведеннях Генерального штабу ЗСУ не уточнюють кількість бойових зіткнень саме на Північно-Слобожанському напрямку, тобто на Сумщині. Попри те немає даних і про те, що бойових зіткнень не було зафіксовано. Тому статистично на Сумщині відбулося найменше бойових зіткнень, але ситуація в регіоні дозволяє припустити, що це не так.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення не зазнала змін на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Нові прориви ворога на Сумщині

Минулого тижня ворог знову атакував прикордонні райони Сумщини, зокрема в Есманьській та Краснопільській громадах області.

В Есманьській громаді ворог закріпився в селі Комарівка, куди прорвався раніше. У сіру зону перейшли також села Бобилівка, Сидорівка та Харківка.

А ще російські війська проникнули в село Сопич, де залишалися 19 цивільних мешканців, котрі відмовилися від евакуації. Цих людей ворог викрав і вивіз до Брянської області. Там українців використали для створення пропагандистських сюжетів. Село ворог окупував.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

У Краснопільській громаді ворог атакував між селами Покровка і Грабовське, які окупував раніше. Таким чином цей район перетворився на такий собі плацдарм росіян.





Ситуація на Сумщині / Карта DeepStateMAP

Просування ворога біля Часового Яру

На Краматорському напрямку минулого тижня ворогу вдалося просунутися вперед північніше Часового Яру. Точніше у районі сіл Новомаркове та Маркове.

Це єдина зміна в лінії зіткнення у північній частині Донеччини. На Лиманському та Костянтинівському жодних змін, на Слов'янському – збільшилася сіра зона в районі Федорівки Другої.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається зараз в районі Покровська?

Кількість атак на Покровському напрямку, у порівнянні з попередніми місяцями, пішла на спад. Це пов'язано не тільки зі зміною погоди, але і з підготовкою до наступної кампанії. Зимова кампанія для ворога скінчилася майже повним захопленням Покровська і Мирнограда. Ймовірно, весною росіяни намагатимуться повністю захопити міста, а також Родинське та Білицьке.

Ворогу вдалося закріпитися в Гришиному минулого тижня. Також ворог мав просування в районі Рівного в бік Родинського та в районі Удачного.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Контратаки на Дніпропетровщині тривають

На Олександрівському напрямку тривають контратаки Сил оборони України. Нашим воїнам вдалося відкинути ворога поблизу Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степового та Тернового. На напрямку все ще точаться бої, а інформація звідти обмежена, аби нею не скористався противник.





Ситуація на Олександрівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога в районі Гуляйполя

На Гуляйпільському напрямку ворог все ще намагається встановити повний контроль над Гуляйполем та просуватися на захід в напрямку міста Оріхів.

Минулого тижня ворог просунувся у південно-західній частині Гуляйполя, а також південніше міста в західному напрямку.





Ситуація на Гуляйпільському напрямку / Карта DeepStateMAP

Цієї весни росіяни знову намагатимуться досягти своїх цілей та вигідних для себе переговорних позицій. Ймовірно, росіяни будуть намагатися знову захопити Куп'янськ, повністю окупувати Вовчанськ, Часів Яр, Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Родинське. Також цілями стануть Слов'янськ, Оріхів, Лиман, Костянтинівка. Складна зима позаду, але попереду нові випробування. І найважче – нашим воїнам. Тільки наша підтримка може полегшити цю складну роботу, котру виконують наші захисники. Є багато способів допомогти нашому війську, найпростіший із них – донат на потреби підрозділів.

Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.

Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому сайті Благодійного Фонду 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.