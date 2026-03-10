Командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий заявил, что российские войска усиливают давление на Сумского направлении. Об этом он рассказал в интервью для УП.

Смотрите также ВСУ имеют успехи на двух направлениях, а оккупанты не могут закрепиться: обзор фронта от ISW

Для чего Россия стремится захватить больше сел на Сумщине?

По словам Драпатого, российские силы постепенно захватывают приграничные села на Сумщине, даже в районах, где линия фронта непосредственно не проходит. Военные называют такие действия тактикой "тысячи порезов" или отвлекающими операциями.

Как говорит командующий, после таких атак, как правило, не происходит масштабных штурмов с применением тяжелой техники, однако враг постепенно расширяет контролируемую территорию. Драпатый подчеркнул, что эти действия не стоит считать второстепенным направлением боевых действий.

У каждой российской группировки есть свои задачи. У группировки "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях, – это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния",

– подчеркнул он.

По его словам, на данный момент украинские защитники идентифицировали 12 участков, где российские силы могут попытаться расширить свою зону контроля. Для этого враг может использовать подразделения численностью от штурмовой роты до батальона.

В частности, речь идет об участках в районах Краснополье, Великой Писаревке и Золочева.

Что известно о ситуации на Сумском направлении?