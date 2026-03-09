Повсюду на этих участках действуют подразделения ТрО. Об этом сообщили в DeepState 9 марта.

Какова ситуация на границе Сумщины?

В декабре россияне взяли под контроль участок в районе пограничного села Грабовское. А это – 45 километров квадратных оккупированной территории.

Противник залез еще в два населенных пункта рядом,

– отметили аналитики 9 марта.

Речь идет о Поповке и Высоком. А еще российская пехота недавно зашла и в населенный пункт Сопич – в хорошей экипировке и прикрываясь местными жителями.

В красную зону перешло также село Комаровка, расположенное чуть южнее.

Напомним, аналитики сообщали о оккупации села Сопич 7 марта. Перед этим россияне похитили и вывезли в Брянскую область 19 жителей, которые ранее отказались от эвакуации Украины, а на днях их показали пропагандисты на телевидении.



Вблизи Поповки, Высокого и Комаровке у россиян тоже были успехи, но тогда эти села оккупированными еще не были.

Кроме того, вдоль границы есть много серых зон. Там тоже присутствуют россияне, они изучают ситуацию.

Аналитики объясняют, что так оккупанты формируют себе буферную зону на украинской территории, чтобы держать в безопасности свою границу и иметь участки наблюдения.

Это свидетельствует о том, что враг провел работу над ошибками, в частности, после Курщины и других случаев проникновения ВСУ на российскую территорию.

"Учитывая эти проблемы, командованию давно необходимо обратить внимание на участки вдоль границы, а именно на организацию обороны со стороны подразделений, которые там стоят, наличие необходимых ресурсов, которые могли бы сдерживать от провокаций противника", – отметили в DeepState.

Кроме того, местных призвали эвакуироваться с приграничных территорий.

