Об этом сообщили в ISW. Кстати, там заметили, что враг использует корейские самоходные установки.

Смотрите также Уничтожено более 2 тысяч беспилотников: какие потери россиян за 8 марта

Что происходит на фронте сегодня?

Россияне продолжили наступательные операции на севере Сумской области, на севере Харьковской, на направлении Великого Бурлука, на Купянском направлении, на юго-восток от Боровой вблизи Среднего, Нового Мира и Александровки, в направлении Константиновки – Дружковки, Доброполья, Покровском направлении, на северо-восток от Новопавловки, на Александровском направлении, на Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях, но не продвинулись.

Карты ISW на 9 марта

На Александровском направлении украинские войска нанесли удар по самоходной установке M-1978 "Коксан" производства КНДР.

Впрочем, враг продвинулся на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 7 марта, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям к югу от Резниковки (к востоку от Славянска) после того, как, по оценке ISW, российская миссия по проникновению не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий,

– говорится в заметке.

У врага проблемы со связью