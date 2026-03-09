Об этом сообщили в ISW. Кстати, там заметили, что враг использует корейские самоходные установки.
Что происходит на фронте сегодня?
Россияне продолжили наступательные операции на севере Сумской области, на севере Харьковской, на направлении Великого Бурлука, на Купянском направлении, на юго-восток от Боровой вблизи Среднего, Нового Мира и Александровки, в направлении Константиновки – Дружковки, Доброполья, Покровском направлении, на северо-восток от Новопавловки, на Александровском направлении, на Гуляйпольском, Запорожском и Херсонском направлениях, но не продвинулись.
Карты ISW на 9 марта
На Александровском направлении украинские войска нанесли удар по самоходной установке M-1978 "Коксан" производства КНДР.
Впрочем, враг продвинулся на Славянском направлении.
Геолоцированные кадры, опубликованные 7 марта, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям к югу от Резниковки (к востоку от Славянска) после того, как, по оценке ISW, российская миссия по проникновению не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий,
– говорится в заметке.
У врага проблемы со связью
- Начальник отделения коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что на Харьковщине россияне уменьшили количество атак, потому что восстанавливают силы. Они пытаются восстановить и связь, которая хотя бы немного компенсировала потерю спутниковой связи после блокировки терминалов Starlink.
- Начальник отделения коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады Анастасия Халецкая заявила, что альтернативы Starlink не так эффективны. Однако россияне на Константиновском направлении пробуют применять Wi-Fi точки – их достаточно для запуска дронов. Также могут быть воздушные шары-ретрансляторы.