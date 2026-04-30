Об этом сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Действительно ли было покушение на генерал-майора Омурбекова?

Все источники, которые распространяли информацию о якобы покушении на генерал-майора Омурбекова, указывают на одну и ту же локацию взрыва – дом №55. Именно это здание обозначено на коллаже, созданном InformNapalm, цифрой 2 и 3.

Отмечается, что по этому адресу, предположительно, проживает генерал-майор Омурбеков.

По данным источников, после взрыва появилось сообщение о якобы ликвидации подполковника Сергея Кузьменко, который якобы находился в соседнем подъезде. Однако данные из открытых баз свидетельствуют совсем о другом. Подполковник Кузьменко зарегистрирован по адресу в соседнем доме, а не подъезде, как отмечалось ранее. На коллаже это цифры 5 и 6.

Также согласно информации из утечек известно, что номер телефона жены якобы ликвидированного подполковника Кузьменко подписан как "жена Начальника штаба", "мама Максона". OSINT-наблюдения показывают, что сын Кузьменко Максим дружит со старшим сыном Омурбекова Артуром. В сети есть фото, которые подтверждают, что они часто проводят время вместе. На коллаже это изображение под номером 4.

Также есть информация, свидетельствующая об отправке Кузьменко посылок из Мозыря, что в Беларуси – вероятно, так называемой "мародерки". Это цифра 7 на коллаже. В сети ранее уже распространялись данные об использовании российскими военными сервисов доставки, чтобы отправлять награбленные вещи в Украине домой.

Эти данные свидетельствуют о том, что Кузьменко участвовал в войне против Украины, в частности на Киевщине, вместе с Омурбековым.



Подтверждение покушения на Омурбекова / Коллаж InformNapalm

Поэтому разоблачении данные указывают на дружбу Омурбекова и Кузьменко. Можно предположить, что они могли находиться рядом во время взрыва. Впрочем, версия о том, что Кузьменко якобы "оказался в соседнем подъезде" вызывает вопросы, поскольку живет он не там.

Важно! Бригада Омурбекова – 64-я отдельная мотострелковая – считается одной из самых страшных и ужасных в России, поскольку именно ее бойцы совершали зверские преступления над гражданскими украинцами во время оккупации Бучи в 2022 году. После тех пыток на Киевщине Омурбекова повысили в звании – до полковника.

Какие детали покушения пока известны?

В 2022 году Омурбеков был командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады. Именно он руководил операцией России в Буче Киевской области и отдавал жестокие и циничные приказы своим солдатам.

Сейчас известно, что взрывчатку подложили в почтовый ящик на лестничной клетке дома, где жил Омурбеков. Там устройство и сдетонировало.

Во время инцидента был ликвидирован вышеупомянутый подполковник Кузьменко. Он был комбатом учебной связи. Ранения получили еще несколько человек.

В то же время состояние самого Омурбекова пока остается неизвестным. Власти всячески пытаются скрыть то, что произошло.