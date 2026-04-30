Операцию реализовали спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

Что известно о рекордных потерях кадыровцев?

В начале марта 2026 года спецподразделение Главного управления разведки МО Украины "Шаманбат", в состав которого входят, в частности, воины свободной Ичкерии, провел успешную боевую операцию против подразделений росгвардии "Ахмат", которые связывают с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

Операция состоялась во взаимодействии со 104 бригадой территориальной обороны "Горынь", а также при участии подразделения агентурных операций ГУР. Такой формат координации позволил совместить разведданные, точечные удары и огневую поддержку.

По данным украинской разведки, в результате ударов было уничтожено вражеский транспорт, бронированную технику и значительное количество личного состава. Речь идет о наибольших потерях подразделения "Ахмат" с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ключевую роль в разгроме врага сыграло комплексное применение беспилотников и артиллерии. Дроны использовались как для разведки, так и для поражения целей, тогда как артиллерия обеспечивала мощное огневое прикрытие и добивала обнаруженные позиции. Благодаря точности ударов украинским силам удалось не только уничтожить технику, но и нарушить логистику подразделения, что значительно снизило его боеспособность.

Потери среди кадыровцев, по оценкам ГУР, стали критическими для конкретной группы, которая действовала на этом направлении.

Кто такие "ахматовцы" и почему уничтожение их подразделений так важно?