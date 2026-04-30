Операцію реалізували спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Що відомо про рекордні втрати кадировців?

На початку березня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Шаманбат", до складу якого входять, зокрема, воїни вільної Ічкерії, провів успішну бойову операцію проти підрозділів росгвардії "Ахмат", які пов’язують із чеченським лідером Рамзаном Кадировим.

Операція відбулася у взаємодії зі 104 бригадою територіальної оборони "Горинь", а також за участі підрозділу агентурних операцій ГУР. Такий формат координації дозволив поєднати розвіддані, точкові удари та вогневу підтримку.

За даними української розвідки, у результаті ударів було знищено ворожий транспорт, броньовану техніку та значну кількість особового складу. Йдеться про найбільші втрати підрозділу "Ахмат" від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Ключову роль у розгромі ворога відіграло комплексне застосування безпілотників і артилерії. Дрони використовувалися як для розвідки, так і для ураження цілей, тоді як артилерія забезпечувала потужне вогневе прикриття та добивала виявлені позиції. Завдяки точності ударів українським силам вдалося не лише знищити техніку, а й порушити логістику підрозділу, що значно знизило його боєздатність.

Втрати серед кадировців, за оцінками ГУР, стали критичними для конкретної групи, яка діяла на цьому напрямку.

Хто такі "ахматівці" і чому знищення їхніх підрозділів таке важливе?