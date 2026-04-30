Операцію реалізували спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Що відомо про рекордні втрати кадировців?
На початку березня 2026 року спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Шаманбат", до складу якого входять, зокрема, воїни вільної Ічкерії, провів успішну бойову операцію проти підрозділів росгвардії "Ахмат", які пов’язують із чеченським лідером Рамзаном Кадировим.
Операція відбулася у взаємодії зі 104 бригадою територіальної оборони "Горинь", а також за участі підрозділу агентурних операцій ГУР. Такий формат координації дозволив поєднати розвіддані, точкові удари та вогневу підтримку.
За даними української розвідки, у результаті ударів було знищено ворожий транспорт, броньовану техніку та значну кількість особового складу. Йдеться про найбільші втрати підрозділу "Ахмат" від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Ключову роль у розгромі ворога відіграло комплексне застосування безпілотників і артилерії. Дрони використовувалися як для розвідки, так і для ураження цілей, тоді як артилерія забезпечувала потужне вогневе прикриття та добивала виявлені позиції. Завдяки точності ударів українським силам вдалося не лише знищити техніку, а й порушити логістику підрозділу, що значно знизило його боєздатність.
Втрати серед кадировців, за оцінками ГУР, стали критичними для конкретної групи, яка діяла на цьому напрямку.
Хто такі "ахматівці" і чому знищення їхніх підрозділів таке важливе?
Підрозділ "Ахмат" входить до структури росгвардії та формується переважно з бійців із Чечні, підконтрольних главі регіону Рамзану Кадирову. Це формування часто позиціонується російською пропагандою як "елітне" та ідеологічно мотивоване, здатне виконувати найскладніші завдання на фронті.
На практиці "ахматівців" активно використовують не лише як штурмові підрозділи, а і як сили для утримання контролю на окупованих територіях. Вони виконують функції так званих "загороджувальних загонів", беруть участь у фільтраційних заходах, а також залучаються до інформаційно-психологічних операцій – зокрема через публікацію постановочних відео та демонстрацію "успіхів" на фронті.
Крім того, ці підрозділи мають важливе політичне значення для Кремля. Їхня активна участь у війні є частиною демонстрації лояльності Чечні до російського керівництва, а також інструментом внутрішнього впливу самого Кадирова.