Туапсинський НПЗ, який залучений у забезпечення армії Росії, щонайменше тричі за місяць був під атакою безпілотників, унаслідок чого виникли пожежі. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому Кремль не здатен захистити важливий об'єкт та чого росіянам надалі варто чекати.

Варте уваги Це вже не мирний тил, – "Мадяр" розповів про атаки на Росію вглиб на 2 тисячі кілометрів

Наскільки серйозні наслідки ударів по Туапсе?

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп зауважив, що НПЗ у Туапсе є одним із значних підприємств півдні Росії. Наразі невідомі збитки, яких зазнає Росія внаслідок ураження цього НПЗ, але вони є дуже великими.

Але є не лише прямі матеріальні збитки, а ще й медійні та репутаційні.

І ось у цьому випадку, коли Росія не здатна захистити найважливіші свої підприємства, хоч це й на узбережжі, але все ж у глибині Росії – це суттєво б'є по репутації,

– наголосив Шарп.

Адже всі бачать серйозну пожежу в Туапсе: місцеві жителі на власні очі, а решта по телевізору чи інших каналах. І це також обговорюється z-блогерами.

Це, додав він, є дуже показовим і свідчить про нездатність російських військових захистити ключові об'єкти в глибині своєї країни. До того ж таких проколів стає все більше. Всі ці випадки спричиняють дискусії щодо того, як Росія потрапила у глухий кут та що далі робити.

Чому Росія не може захистити Туапсе?

Як зазначив Давид Шарп, ворожа ППО не здатна загалом упоратися з проблемою українських безпілотників. Російське міністерство оборони зазвичай звітує про величезну кількість безпілотників, які нібито вдалося перехопити.

Я схильний вважати, враховуючи їхні тверді традиції, що кількість перехоплених значно перебільшена: у кращому випадку для них на десятки відсотків, у гіршому випадку – в рази,

– зазначив військовий оглядач.

Звісно ж, Росія не розповідає, куди влучає, але коли уражено підприємства, які пов'язані з нафтою, то цього вже не приховати.

За його словами, Росія має системні проблеми з протиповітряною обороною з низки причин. По-перше, це далеко не найвища технологічна просунутість. Йдеться, зокрема, і про засоби виявлення, і про засоби самих зенітно-ракетних комплексів.

Як ЗСУ змогли успішно пробитися до НПЗ у Туапсе: дивіться відео

По-друге, в Росії спостерігається не найвищий рівень боєздатності самих підрозділів ППО. Це стосується як бойової підготовки, так і дефіциту протиповітряної оборони. Очевидно, що ворогу не вистачає і зенітно-ракетних комплексів, і боєприпасів до них.

Як пояснив Шарп, Росія витратила дуже багато із запасів радянської спадщини, а виробництво дороге, технологічне й має нюанси, які не дозволяють виготовляти у величезних кількостях ті чи інші боєприпаси, коли дуже багато загроз.

Ось ця комбінація заходів: вдосконалення (Україною – 24 Канал) власних безпілотників та інших засобів, масове виробництво, а також втрати російської ППО, дефіцит виробництва, дефіцит боєприпасів і засобів для неї, власні вже суб'єктивні проблеми Росії – все це дає українцям можливість завдавати таких ударів,

– сказав Шарп.

Якщо ж Україна матиме достатньо дуже ефективних балістичних та крилатих ракет, то, резюмував військовий оглядач, можливість уражати стратегічно важливі цілі в Росії на всю глибину ще більше посилиться.

Що далі чекає на Туапсе?

Політолог Георгій Чижов своєю чергою зауважив, що Росія є надто великою територіально, тому наслідки, які отримують жителі певних міст, не надто помітні для всієї країни.

За його словами, обурюються звичайні жителі Туапсе, вони буквально за крок від того, щоб зробити висновки, хто ж винен. Звісно, вони не наважуються сказати все це на камеру. Ймовірно, вони мають якісь претензії до України, але також і до своєї влади.

З Туапсе таке тепер продовжуватиметься постійно. Україна не може поки що через обмежені можливості озброєння винести все це раз і назавжди. Але натомість може пробивати раз на тиждень, щойно вони загасять пожежу,

– вважає Чижов.

На його думку, якби точок, до яких змогла б діставати Україна, було більше, можливо, росіяни швидше прозрівали б. Але Туапсе треба продовжувати атакувати хоча б тому, що нафта – це ахіллесова п'ята Росії.

Водночас він зауважив, що українські удари значно гуманніші, ніж російські атаки на цивільну інфраструктуру України. Хоч жителям Туапсе це неприємно, але принаймні немає загиблих.

До речі! Володимир Путін нарешті відреагував на удари по Туапсе. Російський диктатор повідомив, що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондартьєв доповів йому, що серйозних загроз у Туапсе немає. Також він заявив, що Україна перейшла до "терористичних методів", тому що начебто не може завадити "просуванню російської армії на фронті".

Наскільки сильно б'ють по Путіну атаки на Туапсе: дивіться відео

Що стоїть за реакцією Путіна на ситуацію в Туапсе?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав лукавством заяву Путіна щодо відсутності серйозних загроз у Туапсе. Адже соцмережі буквально переповнені фото, які демонструють, що там уже горять дороги, тому що нафта розливається містом.

Кремль відправив туди аж цілого главу МНС, аби він слідкував за тим, як загасять полум'я,

– зауважив Клочок.

Звісно ж, зазначив він, жителі цього регіону занепокоєні економічною ситуацією, там навіть запровадили надзвичайного стану регіонального характеру. А Кремль тим часом заявляє про те, що в Туапсе знищена нафта, яка мала йти на експорт.

Цікаво, що Кремль зазвичай не говорить про успішні удари України по території Росії й заява Путіна щодо Туапсе привертає особливу увагу. В Інституті вивчення війни вважають, що глава Кремля просто був змушений якось відреагувати, з огляду на серйозні наслідки атаки на Туапсе.

А реагуючи на закиди російського диктатора про "терористичні методи" Києва, аналітик нагадав, як Росія цинічно била по енергетиці України, й мирні жителі буквально замерзали у своїх будинках.

Клочок наголосив, що Росія взагалі вбиває людей за національною належністю, а це називається геноцидом українського народу. Шкода, що досі не ухвалено такого рішення на рівні ООН, хоч воно й порушувалося.

Що означає реакція Путіна на удари по Туапсе: дивіться відео

Більше про останні атаки на Росію: що відомо?

У ніч на 28 квітня територію Росії та окупованого Криму масовано атакували БпЛА. Під удар потрапили Астраханська, Волгоградська, Ростовська, Курська області, Краснодарський край, а також територія тимчасово окупованого Криму та акваторія Чорного та Азовського морів.

Неспокійно зранку 29 квітня було в російському Орську – у різних районах лунали вибухи, а в небі працювала ППО. Ймовірно, дрони прямували на нафтопереробний завод.

Також дрони завітали до Пермі, після чого місто накрив густий дим. Безпілотники вже звично рухалися у напрямку нафтового об'єкта.