Вранці у Пермському краї оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Місцеві жителі повідомляли, що БпЛА прямують у напрямку НПЗ.

Що відомо про атаку на Перм?

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку на регіон. Він написав, що на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі був приліт ворожого безпілотника.

За його словами, працівників евакуювали. Постраждалих немає.

Махонін визнав, що на об'єкті сталося займання. "На місці працюють оперативні та екстрені служби", – додав чиновник.

Місцеві писали, що в районі Башкултаєва можна побачити величезну кількість машин швидкої та пожежної.

Довідка: Башкултаєво – невелике село неподалік міста Пермі. Навколо нього розташовані промислові й логістичні об'єкти.

За даними соцмереж, у Пермі горить об'єкт "Транснефті".

Наслідки атаки на нафтовому об'єкті у Пермі / Фото з соцмережі